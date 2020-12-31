Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201231/novyy-god-1591351151.html
Наступление Нового 2021 года в городах России по московскому времени
Наступление Нового 2021 года в городах России по московскому времени
РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T01:33
2020-12-31T01:33
новый год
россия
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591339969_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_b915852d9ebfd2a2ffd9889cab74c2e5.jpg
В Москве 31 декабря 2020 года 15 часовНовый год наступает в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.В Москве 31 декабря 2020 года 16 часовНовый год наступает в Магадане, Северо-Курильске, Южно-Сахалинске.В Москве 31 декабря 2020 года 17 часовНовый год наступает в Биробиджане, Верхоянске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Хабаровске, Уссурийске.В Москве 31 декабря 2020 года 18 часовНовый год наступает в Благовещенске, Мирном, Тикси, Тынде, Чите, Якутске.В Москве 31 декабря 2020 года 19 часовНовый год наступает в Братске, Иркутске, Улан-Удэ.В Москве 31 декабря 2020 года 20 часовНовый год наступает в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Дудинке, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Кызыле, Томске, Хатанге.В Москве 31 декабря 2020 года 21 часНовый год наступает в Омске.В Москве 31 декабря 2020 года 22 часаНовый год наступает в Екатеринбурге, Кургане, Кудымкаре, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Нефтекамске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Новом Уренгое, Оренбурге, Перми, Салехарде, Сургуте, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябинске.В Москве 31 декабря 2020 года 23 часаНовый год наступает в Астрахани, Ижевске, Самаре, Саратове, Тольятти, Ульяновске.В Москве 31 декабря 2020 года 24 часаНовый год отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Грозном, Иванове, Йошкар-Оле, Калуге, Казани, Кирове, Костроме, Краснодаре, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Набережных Челнах, Назрани, Нарьян-Маре, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Орле, Пензе, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Саранске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах, Черкесске, Череповце, Элисте, Ярославле.В Москве 1 января 2021 года 1 часНовый год наступает в Калининграде. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591339969_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71a274758f722bb2ed51b7005fbb58b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, россия, справки

Наступление Нового 2021 года в городах России по московскому времени

01:33 31.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве
Новогодний салют над Красной площадью в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
В Москве 31 декабря 2020 года 15 часов
Новый год наступает в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.
В Москве 31 декабря 2020 года 16 часов
Новый год наступает в Магадане, Северо-Курильске, Южно-Сахалинске.
В Москве 31 декабря 2020 года 17 часов
Новый год наступает в Биробиджане, Верхоянске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Хабаровске, Уссурийске.
В Москве 31 декабря 2020 года 18 часов
Новый год наступает в Благовещенске, Мирном, Тикси, Тынде, Чите, Якутске.
В Москве 31 декабря 2020 года 19 часов
Новый год наступает в Братске, Иркутске, Улан-Удэ.
В Москве 31 декабря 2020 года 20 часов
Новый год наступает в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Дудинке, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Кызыле, Томске, Хатанге.
В Москве 31 декабря 2020 года 21 час
Новый год наступает в Омске.
В Москве 31 декабря 2020 года 22 часа
Новый год наступает в Екатеринбурге, Кургане, Кудымкаре, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Нефтекамске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Новом Уренгое, Оренбурге, Перми, Салехарде, Сургуте, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябинске.
В Москве 31 декабря 2020 года 23 часа
Новый год наступает в Астрахани, Ижевске, Самаре, Саратове, Тольятти, Ульяновске.
В Москве 31 декабря 2020 года 24 часа
Новый год отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Грозном, Иванове, Йошкар-Оле, Калуге, Казани, Кирове, Костроме, Краснодаре, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Набережных Челнах, Назрани, Нарьян-Маре, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Орле, Пензе, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Саранске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах, Черкесске, Череповце, Элисте, Ярославле.
В Москве 1 января 2021 года 1 час
Новый год наступает в Калининграде.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
Новый годРоссияСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния