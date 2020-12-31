https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591698001.html

В Петербурге заявили о готовности системы здравоохранения к праздникам

В Петербурге заявили о готовности системы здравоохранения к праздникам

Система здравоохранения Санкт-Петербурга подготовлена к работе в период новогодних праздников, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:53

2020-12-31T12:53

2020-12-31T12:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Система здравоохранения Санкт-Петербурга подготовлена к работе в период новогодних праздников, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.Отмечается, что участковая служба поликлиник в Петербурге будет работать в режиме "рабочего дня". Прием врачами-специалистами будет проводиться с 9.00 до 15.00 в одной из взрослых и детских поликлиник района по графику. Также создан резерв медиков, которые в случае необходимости будут привлечены к оказанию медицинской помощи.Центры компьютерной томографии и лаборатории в предстоящие праздники продолжат работу в штатном режиме. В лабораториях для выполнения ПЦР-анализов обеспечен запас реактивов и расходных материалов.Отмечается, что в стационарах города обеспечено необходимое наличие препаратов и средств индивидуальной защиты. Поликлиники на период новогодних праздников имеют запас бесплатных лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество