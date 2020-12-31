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https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591698001.html
В Петербурге заявили о готовности системы здравоохранения к праздникам
В Петербурге заявили о готовности системы здравоохранения к праздникам
Система здравоохранения Санкт-Петербурга подготовлена к работе в период новогодних праздников, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:53
2020-12-31T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Система здравоохранения Санкт-Петербурга подготовлена к работе в период новогодних праздников, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.Отмечается, что участковая служба поликлиник в Петербурге будет работать в режиме "рабочего дня". Прием врачами-специалистами будет проводиться с 9.00 до 15.00 в одной из взрослых и детских поликлиник района по графику. Также создан резерв медиков, которые в случае необходимости будут привлечены к оказанию медицинской помощи.Центры компьютерной томографии и лаборатории в предстоящие праздники продолжат работу в штатном режиме. В лабораториях для выполнения ПЦР-анализов обеспечен запас реактивов и расходных материалов.Отмечается, что в стационарах города обеспечено необходимое наличие препаратов и средств индивидуальной защиты. Поликлиники на период новогодних праздников имеют запас бесплатных лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество

В Петербурге заявили о готовности системы здравоохранения к праздникам

12:53 31.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Система здравоохранения Санкт-Петербурга подготовлена к работе в период новогодних праздников, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
"Отработана схема взаимодействия медицинских учреждений. Службы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе. Будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции",- отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.
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Отмечается, что участковая служба поликлиник в Петербурге будет работать в режиме "рабочего дня". Прием врачами-специалистами будет проводиться с 9.00 до 15.00 в одной из взрослых и детских поликлиник района по графику. Также создан резерв медиков, которые в случае необходимости будут привлечены к оказанию медицинской помощи.
Центры компьютерной томографии и лаборатории в предстоящие праздники продолжат работу в штатном режиме. В лабораториях для выполнения ПЦР-анализов обеспечен запас реактивов и расходных материалов.
Отмечается, что в стационарах города обеспечено необходимое наличие препаратов и средств индивидуальной защиты. Поликлиники на период новогодних праздников имеют запас бесплатных лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСанкт-ПетербургОбщество
 
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