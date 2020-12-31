https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591360063.html

Известные люди, ставшие жертвами коронавирусной инфекции

Известные люди, ставшие жертвами коронавирусной инфекции

19 декабря от осложнений после коронавируса скончался российский писатель и публицист Роман Арбитман. Широкой публике он известен под псевдонимами Лев Гурский и РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:18

2020-12-31T01:18

2020-12-31T01:18

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Граждане России19 декабря от осложнений после коронавируса скончался российский писатель и публицист Роман Арбитман. Широкой публике он известен под псевдонимами Лев Гурский и Роман Кац. Он был одним из крупнейших исследователей отечественной и зарубежной фантастики. 18 декабря из-за COVID-19 скончался депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов.13 декабря из-последствий коронавируса скончался знаменитый диктор Евгений Хорошевцев. 9 декабря умер заслуженный артист России Александр Самойлов. Перед смертью артист болел коронавирусом. 2 декабря от коронавируса умер народный артист России Борис Плотников.30 ноября из-за последствий коронавируса умер основатель бренда "Б.Ю. Александров" Борис Александров.29 ноября после заражения коронавирусом умер бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов.25 ноября после заражения COVID-19 скончался писатель-фантаст Сергей Синякин.23 ноября умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19.30 октября от COVID-19 умер выдающийся дирижер Александр Ведерников. 23 сентября от коронавируса умер депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев.19 сентября от коронавирусной пневмонии скончался заведующий кафедрой режиссуры Театрального института имени Щукина, ведущий передачи "Русское лото" Михаил Борисов. 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.10 июня скончался юморист и сатирик Анатолий Трушкин. Ранее писатель был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.4 июня от коронавируса скончалась российская джазовая певица Лариса Сазонова.30 мая из-за коронавируса скончался старейший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ), народный артист России Юльен Балмусов. 29 мая в Москве от коронавируса умер кинорежиссер Самвел Гаспаров, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Забудьте слово "смерть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска" и т.д.19 мая от коронавируса скончалась детская поэтесса и прозаик Инна Гамзакова.13 мая от коронавирусной инфекции умер главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров.5 мая скончался генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия", член президиума РАН Евгений Микрин. Ранее сообщалось, что Микрин заразился коронавирусной инфекцией. 20 апреля после заражения коронавирусом умер российский кинорежиссер Иван Щеголев. 19 апреля в Москве от последствий заражения коронавирусом скончался композитор Александр Вустин.Ряд известных людей скончались от заболеваний, которые усугубил коронавирус, среди них президент Пушкинского музея Ирина Антонова, народный артист РФ, режиссер Роман Виктюк, писатель Владислав Крапивин, режиссер-документалист, оператор и сценарист Сергей Литовец, бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, мэр Уфы Ульфат Мустафин и др.Граждане других стран17 декабря от последствий перенесенного коронавируса умер мэр Харькова (Украина) Геннадий Кернес.12 декабря из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончался американская легенда кантри-музыки Чарли Прайд.11 декабря из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в Латвии умер известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук.10 декабря стало известно, что от COVID-19 в США умер американский актер Том Листер-младший, сыгравший эпизодические роли в фильмах "Пятый элемент" и "Темный рыцарь".9 декабря в Минске (Белоруссия) из-за коронавируса умер первый премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич.3 декабря стало известно, что от последствий коронавируса умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.28 ноября из-за коронавируса умер английский актер Дэвид Проуз, сыгравший темного лорда Дарта Вейдера в оригинальных "Звездных войнах". 20 ноября скончался патриарх Сербский Ириней. Ранее у него диагностировали коронавирусную инфекцию.4 октября стало известно, что от коронавируса скончался основатель модного бренда Kenzo Кензо Такада. 31 августа в результате заражения COVID-19 умер бывший президент Индии Пранаб Мукерджи, занимавший пост президента Индии с 2012 по 2017 годы.19 апреля в Лондоне из-за коронавируса умер знаменитый музыкант Мэтью Селигман. 17 апреля из-за коронавируса умер бывший футболист сборной Англии и "Лидс Юнайтед", чемпион мира в составе сборной Англии, Норман Хантер.16 апреля из-за коронавируса умер чилийский писатель Луис Сепульведа.15 апреля в результате вызванных коронавирусом осложнений умер легендарный джазовый саксофонист и создатель течения кул-джаз Ли Кониц.13 апреля из-за осложнений, вызванных COVID-19 скончался британский актер, сценарист и комик Тим Брук-Тейлор. 12 апреля стало известно, что из-за коронавируса умер французский актер Морис Барье, известный благодаря множеству ролей второго плана в кино и театре.11 апреля из-за коронавируса умер известный британский математик и создатель игры "Жизнь" Джон Хортон Конвей.10 апреля в британском городе Уотфол от коронавирусной инфекции скончался советско-британский композитор, уроженец Минска, Дмитрий Смирнов.7 апреля в больнице в штате Калифорния (США) от коронавирусной инфекции скончался американский актер Аллен Гарфилд.7 апреля в Нэшвилле (штат Теннесси, США) от коронавируса умер легендарный кантри-музыкант Джон Прайн.6 апреля от коронавируса умер бельгийский писатель Марсель Моро.6 апреля из-за осложнений, вызванных коронавирусом скончался американский актер Джей Бенедикт. Он получил известность после съемок в таких фильмах, как "Выжившие", "Лунная афера" и "Темный рыцарь: Возрождение".6 апреля из-за осложнений от коронавируса умерла актриса Ли Фьерро, известная по триллеру "Челюсти".3 апреля от коронавируса умер известный итальянский дизайнер, основатель обувного бренда Серджио Росси.2 апреля в госпитале Бристоля от коронавируса умер шотландский комик, актер, певец и сценарист Эдди Лардж.1 апреля откоронавирусной инфекции умер американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер.1 апреля от коронавируса умер американский джазовый педагог и пианист Эллис Марсалис. 31 марта из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончался известный джазовый музыкант Уоллес Рони.31 марта стало известно, что от коронавируса скончался британский преподаватель сценической речи и актер Эндрю Джек, сыгравший роль майора Калуана Эматта в киноэпопее "Звездные войны".30 марта из-за коронавируса умер американский кантри-певец Джо Диффи.29 марта стало известно, что из-за коронавируса умер американский певец Алан Мерилл, известный как создатель легендарной песни I Love Rock 'N' Roll.26 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, умер американский актер Марк Блум. Он снимался в таких известных картинах, как "Крокодил Данди", "Клан Сопрано", "Свидание вслепую" и "Шаг вперед 3D". 26 марта в Париже (Франция) из-за коронавирусной инфекции умерла сестра короля Испании Филипе VI Мария Тереза Бурбон-Пармская.24 марта во Франции после заражения коронавирусом умер известный камерунский джазмен Ману Дибанго.24 марта в больнице в штате Флорида (США) от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался американский драматург Терренс МакНэлли.23 марта от COVID-19 умер бывший тренер футбольного клуба "Эспаньол" Бенито Хоанет. 23 марта в Бриева (Сеговия, Испания) от коронавируса умерла Лючия Бозе – звезда неореализма, актриса итальянского и испанского классического кино.21 марта из-за коронавируса умер бывший президент мадридского футбольного клуба "Реал" Лоренсо Санс.16 марта из-за коронавируса умер тренер испанского любительского футбольного клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки