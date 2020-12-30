https://ria.ru/20201230/voda-1591531777.html

Воду в Симферополе и Ялте на Новый год подадут без ограничений

Воду в Симферополе и Ялте на Новый год подадут без ограничений

Воду 31 декабря и 1 января в Симферополе и Ялте будут подавать без ограничений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:27

2020-12-30T11:27

2020-12-30T11:27

сергей аксенов (политик)

ялта

симферополь

республика крым

евпатория

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Воду 31 декабря и 1 января в Симферополе и Ялте будут подавать без ограничений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Уже принято решение, вода в Симферополе и Ялте 31 декабря и 1 января будет подаваться круглосуточно без ограничений", - сказал Аксенов в ходе совещания в среду.Он добавил, что с нового года в Евпатории возобновляется горячее водоснабжение, ранее отключенное для экономии воды.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Симферополь переориентирован на водоснабжение в основном из подземных источников.

https://ria.ru/20201229/krym-1591261826.html

ялта

симферополь

республика крым

евпатория

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сергей аксенов (политик), ялта, симферополь, республика крым, евпатория, общество