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https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591534060.html
Жителей Приднестровья начнут прививать вакциной "Спутник V"
Жителей Приднестровья начнут прививать вакциной "Спутник V"
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на заседании оперштаба в среду сообщил о договоренности относительно поставки... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:35
2020-12-30T11:35
распространение нового коронавируса
вадим красносельский
здоровье - общество
дмитрий козак
румыния
молдавия
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на заседании оперштаба в среду сообщил о договоренности относительно поставки партии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.Как отметили в пресс-службе Красносельского, вопрос решили в начале этой недели во время рабочего визита Красносельского в Москву. Тема вакцинации обсуждалась на встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.По данным оперштаба, всего с начала пандемии в ПМР коронавирус был лабораторно подтвержден у 23858 приднестровцев, скончались 458 пациентов с коронавирусом, 13376 - выздоровели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вадим красносельский, здоровье - общество, дмитрий козак, румыния, молдавия, в мире

Жителей Приднестровья начнут прививать вакциной "Спутник V"

11:35 30.12.2020
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
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ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на заседании оперштаба в среду сообщил о договоренности относительно поставки партии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"Решено, что первые 30000 доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур республики. Прививать граждан будут исключительно в добровольном порядке. Поручено безотлагательно сформировать списки потенциальных получателей прививок", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Красносельского, вопрос решили в начале этой недели во время рабочего визита Красносельского в Москву. Тема вакцинации обсуждалась на встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
По данным оперштаба, всего с начала пандемии в ПМР коронавирус был лабораторно подтвержден у 23858 приднестровцев, скончались 458 пациентов с коронавирусом, 13376 - выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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