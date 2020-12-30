https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591534060.html

Жителей Приднестровья начнут прививать вакциной "Спутник V"

Жителей Приднестровья начнут прививать вакциной "Спутник V"

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на заседании оперштаба в среду сообщил о договоренности относительно поставки... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:35

2020-12-30T11:35

2020-12-30T11:35

распространение нового коронавируса

вадим красносельский

здоровье - общество

дмитрий козак

румыния

молдавия

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на заседании оперштаба в среду сообщил о договоренности относительно поставки партии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.Как отметили в пресс-службе Красносельского, вопрос решили в начале этой недели во время рабочего визита Красносельского в Москву. Тема вакцинации обсуждалась на встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.По данным оперштаба, всего с начала пандемии в ПМР коронавирус был лабораторно подтвержден у 23858 приднестровцев, скончались 458 пациентов с коронавирусом, 13376 - выздоровели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591480253.html

румыния

молдавия

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вадим красносельский, здоровье - общество, дмитрий козак, румыния, молдавия, в мире