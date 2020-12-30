Жителей Приднестровья начнут прививать вакциной "Спутник V"
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Абзал Калиев
ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на заседании оперштаба в среду сообщил о договоренности относительно поставки партии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Решено, что первые 30000 доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур республики. Прививать граждан будут исключительно в добровольном порядке. Поручено безотлагательно сформировать списки потенциальных получателей прививок", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе Красносельского, вопрос решили в начале этой недели во время рабочего визита Красносельского в Москву. Тема вакцинации обсуждалась на встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
По данным оперштаба, всего с начала пандемии в ПМР коронавирус был лабораторно подтвержден у 23858 приднестровцев, скончались 458 пациентов с коронавирусом, 13376 - выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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