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Силуанов рассказал, во сколько обойдется бюджету вакцинация от COVID-19
Силуанов рассказал, во сколько обойдется бюджету вакцинация от COVID-19
Масштабная вакцинация россиян от коронавируса обойдется бюджету в 75-100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:07
2020-12-30T11:07
2020-12-30T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Масштабная вакцинация россиян от коронавируса обойдется бюджету в 75-100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."У нас в следующем году новые задачи стоят, которые не были учтены в бюджете, а именно - вакцинация населения. Это существенный ресурс, может стоить от 75 до 100 миллиардов рублей... Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно, за счет государства", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин в начале декабря поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь обеспечив прививками группы риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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