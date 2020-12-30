https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591528146.html

Силуанов рассказал, во сколько обойдется бюджету вакцинация от COVID-19

Силуанов рассказал, во сколько обойдется бюджету вакцинация от COVID-19

Масштабная вакцинация россиян от коронавируса обойдется бюджету в 75-100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:07

2020-12-30T11:07

2020-12-30T11:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

антон силуанов

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Масштабная вакцинация россиян от коронавируса обойдется бюджету в 75-100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."У нас в следующем году новые задачи стоят, которые не были учтены в бюджете, а именно - вакцинация населения. Это существенный ресурс, может стоить от 75 до 100 миллиардов рублей... Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно, за счет государства", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин в начале декабря поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь обеспечив прививками группы риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, антон силуанов, владимир путин, общество