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https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591610618.html
Гинцбург объяснил увеличение времени между уколами вакциной AstraZeneca
Гинцбург объяснил увеличение времени между уколами вакциной AstraZeneca
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что увеличение времени между 1 и 2 уколами вакциной AstraZeneca позволит решить проблему с уменьшением... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T16:31
2020-12-30T16:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
р-фарм
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что увеличение времени между 1 и 2 уколами вакциной AstraZeneca позволит решить проблему с уменьшением эффективности второго укола из-за выработки иммунитета.По его словам, решение британского регулятора увеличить время между первой и второй дозами вакцины AstraZeneca в четыре раза без продолжительных клинических исследований указывает на гибкость, которая появилась благодаря Brexit. Она позволяет решать нормативные вопросы независимо и немедленно включаться в борьбу с коронавирусом.По его словам, увеличение времени между двумя уколами снижает проблему.Гинцбург ранее говорил, что к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.Он пояснял, что если компонент вакцины вводится дважды, то при втором введении эффективность компонента резко падает. Если же использовать подход, когда первый и второй компонент при вакцинации различны, и иммунитет, который выработался при первой вакцинации, не мешает второму компоненту, это приводит к очень высокой эффективности вакцинации и ее длительному действию. У AstraZeneca же просто не было двух различных компонентов, добавлял Гинцбург.Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591582764.html
https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590204649.html
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коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм, в мире

Гинцбург объяснил увеличение времени между уколами вакциной AstraZeneca

16:31 30.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что увеличение времени между 1 и 2 уколами вакциной AstraZeneca позволит решить проблему с уменьшением эффективности второго укола из-за выработки иммунитета.
По его словам, решение британского регулятора увеличить время между первой и второй дозами вакцины AstraZeneca в четыре раза без продолжительных клинических исследований указывает на гибкость, которая появилась благодаря Brexit. Она позволяет решать нормативные вопросы независимо и немедленно включаться в борьбу с коронавирусом.
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"Все вакцины, которые используют тот же механизм доставки, что и AstraZeneca, для обеих прививок, сталкиваются с проблемой развития иммунитета к механизму доставки первой прививки, что делает вторую менее эффективной", - цитирует Гинцбурга аккаунт российской вакцины "Спутник V" в Twitter.

По его словам, увеличение времени между двумя уколами снижает проблему.
Гинцбург ранее говорил, что к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.
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Он пояснял, что если компонент вакцины вводится дважды, то при втором введении эффективность компонента резко падает. Если же использовать подход, когда первый и второй компонент при вакцинации различны, и иммунитет, который выработался при первой вакцинации, не мешает второму компоненту, это приводит к очень высокой эффективности вакцинации и ее длительному действию. У AstraZeneca же просто не было двух различных компонентов, добавлял Гинцбург.
Меморандум о взаимодействии Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали 21 декабря. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaР-фармВ мире
 
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