Мантуров рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"
14:57 30.12.2020 (обновлено: 15:30 30.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 2 миллионов доз "Спутник V", отечественной вакцины против коронавируса, произведено в РФ, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1 миллиона доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Произведено уже более двух миллионов доз "Спутник V" - это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет нам обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если накопительно, то с начала производства по сегодняшний (день - ред.) мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали, это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями", - добавил министр.
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