https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591587485.html

Мантуров рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"

Мантуров рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"

Более 2 миллионов доз "Спутник V", отечественной вакцины против коронавируса, произведено в РФ, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:57

2020-12-30T14:57

2020-12-30T15:30

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

распространение нового коронавируса

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здоровье - общество

денис мантуров

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 2 миллионов доз "Спутник V", отечественной вакцины против коронавируса, произведено в РФ, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1 миллиона доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Если накопительно, то с начала производства по сегодняшний (день - ред.) мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали, это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями", - добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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