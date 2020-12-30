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Мантуров рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"
Мантуров рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"
Более 2 миллионов доз "Спутник V", отечественной вакцины против коронавируса, произведено в РФ, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:57
2020-12-30T15:30
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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здоровье - общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 2 миллионов доз "Спутник V", отечественной вакцины против коронавируса, произведено в РФ, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1 миллиона доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Если накопительно, то с начала производства по сегодняшний (день - ред.) мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали, это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями", - добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, денис мантуров, общество

Мантуров рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"

14:57 30.12.2020 (обновлено: 15:30 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 2 миллионов доз "Спутник V", отечественной вакцины против коронавируса, произведено в РФ, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1 миллиона доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Произведено уже более двух миллионов доз "Спутник V" - это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет нам обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если накопительно, то с начала производства по сегодняшний (день - ред.) мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали, это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями", - добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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