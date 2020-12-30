https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591582254.html

Россия и Узбекистан обсуждают сотрудничество по вакцине от COVID-19

Россия и Узбекистан обсуждают сотрудничество по вакцине от COVID-19

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в среду по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, кооперацию по... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:38

2020-12-30T14:38

2020-12-30T14:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

шавкат мирзиеев

евразийский экономический союз

здоровье - общество

денис мантуров

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg

ТАШКЕНТ, 30 дек – РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в среду по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, кооперацию по выпуску в республике вакцины из РФ против коронавируса, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.По данным пресс-службы, лидеры Узбекистана и РФ обменялись сердечными поздравлениями в связи с наступающим новым 2021 годом и выразили искренние пожелания мира, благополучия и процветания двум дружественным народам."С глубоким удовлетворением отмечено, что в непростых условиях глобального распространения коронавируса наши страны оказывали взаимную всестороннюю помощь и практическое содействие в борьбе с пандемией, преодолении последствий мирового экономического и эпидемиологического кризиса. В настоящее время активно прорабатываются возможности кооперации по выпуску российской вакцины в Узбекистане", - говорится в сообщении.Несмотря на сложившуюся ситуацию и временные трудности, продолжились активные обмены на всех уровнях, отметили в пресс-службе. В частности, достигнут заметный рост показателей двусторонней торговли, запущен ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и программ культурно-гуманитарного сотрудничества."Российская Федерация оказала весомую поддержку первому успешному председательству нашей страны в СНГ, а также предоставлению Республике Узбекистан статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", - добавили в пресс-службе Мирзиеева. В ходе беседы лидеры подтвердили решимость и далее прилагать совместные усилия для укрепления узбекско-российских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев в минувший понедельник заявил журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны".Ранее власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60% населения. Численность населения Узбекистана превышает 34 миллиона. В начале декабря пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие 5 тысяч местных добровольцев. Срок испытаний – 14 месяцев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ташкент

узбекистан

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, шавкат мирзиеев, евразийский экономический союз, здоровье - общество, денис мантуров, снг, владимир путин, ташкент, узбекистан, китай