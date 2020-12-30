https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591551032.html
В Севастополь поступит около шести тысяч доз вакцины от COVID-19
В Севастополь поступит около шести тысяч доз вакцины от COVID-19
Около 6 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Севастополь в январе, более 10 тысяч – в феврале 2021 года, сообщил директор департамента здравоохранения... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:40
2020-12-30T12:40
2020-12-30T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Около 6 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Севастополь в январе, более 10 тысяч – в феврале 2021 года, сообщил директор департамента здравоохранения правительства региона Виталий Денисов.Он добавил, что в регионе подготовлены десять пунктов для вакцинирования: семь в больнице №1, два – в больнице №9, один – в больнице №4. В каждом пункте установлено холодильное оборудование. Департамент здравоохранения разработал план вакцинации населения, согласно ему одними из первых вакцину получат севастопольские педагоги.Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 6678 человек. В настоящий момент выздоровели 6266 человек, 234 умерли. Для улучшения ситуации каникулы для школьников в Севастополе продлят на неделю – до 18 января. Введены ограничения по работе ресторанов, баров, проведения корпоративов и массовых мероприятий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591523167.html
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коронавирус в россии, севастополь, общество