Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca
10:50 30.12.2020 (обновлено: 10:59 30.12.2020)
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, говорится в заявлении на сайте правительства.
"Правительство сегодня приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca", - говорится в заявлении.
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Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в среду подтвердил сообщения СМИ, что вакцинация населения препаратом, разработанным Оксфордским университетом и AstraZeneca, начнется 4 января. "Замечательно завершить 2020 год таким моментом надежды", - написал он в Twitter.
Британский премьер Борис Джонсон высоко оценил одобрение вакцины компании AstraZeneca.
"Это поистине фантастическая новость и торжество британской науки, что вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca была одобрена для использования. Сейчас мы переходим к тому, чтобы как можно скорее вакцинировать как можно больше людей", - написал Джонсон в Twitter.
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Национальная программа вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря, уже более 600 тысяч человек получили прививку Pfizer/BioNTech. Первыми препарат получают уязвимые категории граждан: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Однако несмотря на начавшуюся вакцинацию, число заболевших коронавирусом в Соединенном Королевстве растет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.