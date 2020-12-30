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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591523674.html
Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca
Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca
Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:50
2020-12-30T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, говорится в заявлении на сайте правительства."Правительство сегодня приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca", - говорится в заявлении.Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в среду подтвердил сообщения СМИ, что вакцинация населения препаратом, разработанным Оксфордским университетом и AstraZeneca, начнется 4 января. "Замечательно завершить 2020 год таким моментом надежды", - написал он в Twitter.Британский премьер Борис Джонсон высоко оценил одобрение вакцины компании AstraZeneca."Это поистине фантастическая новость и торжество британской науки, что вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca была одобрена для использования. Сейчас мы переходим к тому, чтобы как можно скорее вакцинировать как можно больше людей", - написал Джонсон в Twitter.Национальная программа вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря, уже более 600 тысяч человек получили прививку Pfizer/BioNTech. Первыми препарат получают уязвимые категории граждан: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Однако несмотря на начавшуюся вакцинацию, число заболевших коронавирусом в Соединенном Королевстве растет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html
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коронавирус covid-19, борис джонсон, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, в мире

Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

10:50 30.12.2020 (обновлено: 10:59 30.12.2020)
 
© REUTERS / JOHN SIBLEYДевушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне
Девушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / JOHN SIBLEY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, говорится в заявлении на сайте правительства.
"Правительство сегодня приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca", - говорится в заявлении.
Коробки с вакциной от коронавирусной инфекции компании Moderna перед отправкой в распределительный центр в Олив-Бранч - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 08:00
Вакцина раздора: почему Запад не доверяет своим корпорациям
Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в среду подтвердил сообщения СМИ, что вакцинация населения препаратом, разработанным Оксфордским университетом и AstraZeneca, начнется 4 января. "Замечательно завершить 2020 год таким моментом надежды", - написал он в Twitter.
Британский премьер Борис Джонсон высоко оценил одобрение вакцины компании AstraZeneca.
"Это поистине фантастическая новость и торжество британской науки, что вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca была одобрена для использования. Сейчас мы переходим к тому, чтобы как можно скорее вакцинировать как можно больше людей", - написал Джонсон в Twitter.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 18:12
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
Национальная программа вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря, уже более 600 тысяч человек получили прививку Pfizer/BioNTech. Первыми препарат получают уязвимые категории граждан: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Однако несмотря на начавшуюся вакцинацию, число заболевших коронавирусом в Соединенном Королевстве растет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонAstraZenecaОксфордский университетВеликобританияВ мире
 
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