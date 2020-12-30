https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591523674.html

Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Британия одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:50

2020-12-30T10:50

2020-12-30T10:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Власти Великобритании в среду одобрили использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, говорится в заявлении на сайте правительства."Правительство сегодня приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca", - говорится в заявлении.Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в среду подтвердил сообщения СМИ, что вакцинация населения препаратом, разработанным Оксфордским университетом и AstraZeneca, начнется 4 января. "Замечательно завершить 2020 год таким моментом надежды", - написал он в Twitter.Британский премьер Борис Джонсон высоко оценил одобрение вакцины компании AstraZeneca."Это поистине фантастическая новость и торжество британской науки, что вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca была одобрена для использования. Сейчас мы переходим к тому, чтобы как можно скорее вакцинировать как можно больше людей", - написал Джонсон в Twitter.Национальная программа вакцинации в Великобритании стартовала 8 декабря, уже более 600 тысяч человек получили прививку Pfizer/BioNTech. Первыми препарат получают уязвимые категории граждан: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Однако несмотря на начавшуюся вакцинацию, число заболевших коронавирусом в Соединенном Королевстве растет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, борис джонсон, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, в мире