https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591494352.html
Мадуро рассказал, когда в Венесуэлу прибудет вакцина "Спутник V"
Мадуро рассказал, когда в Венесуэлу прибудет вакцина "Спутник V"
Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T02:04
2020-12-30T02:04
2020-12-30T02:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
николас мадуро
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587964584_0:97:2645:1586_1920x0_80_0_0_1e65ab2a62b92ff819a11938ebc24686.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек – РИА Новости. Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с губернаторами, которая транслировалась в Twitter.Приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587964584_115:0:2470:1766_1920x0_80_0_0_ffa0228097af363c45fed79ddf4e577f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире