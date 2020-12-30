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Распространение нового коронавируса
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Мадуро рассказал, когда в Венесуэлу прибудет вакцина "Спутник V"
Мадуро рассказал, когда в Венесуэлу прибудет вакцина "Спутник V"
Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T02:04
2020-12-30T02:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
николас мадуро
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек – РИА Новости. Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с губернаторами, которая транслировалась в Twitter.Приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире

Мадуро рассказал, когда в Венесуэлу прибудет вакцина "Спутник V"

02:04 30.12.2020
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Магда Гибелли
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек – РИА Новости. Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с губернаторами, которая транслировалась в Twitter.
"Сегодня мы подписали контракт на первые 10 миллионов доз вакцины "Спутник V", и Венесуэла предоставит ее всему населению бесплатно… Они должны прибыть в первом квартале следующего года. В следующие 90 дней Венесуэла вакцинирует 10 миллионов человек", - сказал он.
Приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Николас МадуроВенесуэлаВ мире
 
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