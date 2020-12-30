https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591494352.html

Мадуро рассказал, когда в Венесуэлу прибудет вакцина "Спутник V"

Мадуро рассказал, когда в Венесуэлу прибудет вакцина "Спутник V"

Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T02:04

2020-12-30T02:04

2020-12-30T02:04

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

николас мадуро

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек – РИА Новости. Первые 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должны прибыть в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с губернаторами, которая транслировалась в Twitter.Приоритет будет отдан людям старшего возраста и медикам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире