Поклонская призвала использовать все методы для обеспечения Крыма водой
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила задействовать все дипломатические механизмы решения вопроса водообеспечения Крыма, в том числе возобновления поставок днепровской воды из Украины.
"Я считаю, нам нужно включать все методы и политические, и дипломатические, включая переговоры с Украиной в том числе", - сказала Поклонская в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
19 ноября, 12:24Поклонская оценила предложенную Украиной резолюцию по Крыму
По ее словам, Крым имеет полное право пользовать днепровской водой.
"Это не частная собственность украинской власти. Река Днепр является рекой международного значения. Северо-Крымский канал - это не забор в огороде Владимира Александровича Зеленского (президент Украины). Он был построен еще в 1954 году. Зачем от этого отказываться?" - сказала Поклонская.
При этом депутат подчеркнула, что полностью поддерживает меры, принимаемые руководством республики в плане независимости от Украины по вопросу водоснабжения.
"С другой стороны, действия украинской власти настолько преступны, что мы должны добиваться восстановления справедливости в подаче воды", - подчеркнула депутат.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.