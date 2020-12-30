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Поклонская призвала использовать все методы для обеспечения Крыма водой
Поклонская призвала использовать все методы для обеспечения Крыма водой
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила задействовать все дипломатические механизмы решения вопроса водообеспечения... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T23:21
2020-12-30T23:21
россия
наталья поклонская
госдума рф
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила задействовать все дипломатические механизмы решения вопроса водообеспечения Крыма, в том числе возобновления поставок днепровской воды из Украины.По ее словам, Крым имеет полное право пользовать днепровской водой.При этом депутат подчеркнула, что полностью поддерживает меры, принимаемые руководством республики в плане независимости от Украины по вопросу водоснабжения.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20201119/krym-1585321850.html
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россия, наталья поклонская, госдума рф, украина, в мире

Поклонская призвала использовать все методы для обеспечения Крыма водой

23:21 30.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила задействовать все дипломатические механизмы решения вопроса водообеспечения Крыма, в том числе возобновления поставок днепровской воды из Украины.

"Я считаю, нам нужно включать все методы и политические, и дипломатические, включая переговоры с Украиной в том числе", - сказала Поклонская в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

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По ее словам, Крым имеет полное право пользовать днепровской водой.

"Это не частная собственность украинской власти. Река Днепр является рекой международного значения. Северо-Крымский канал - это не забор в огороде Владимира Александровича Зеленского (президент Украины). Он был построен еще в 1954 году. Зачем от этого отказываться?" - сказала Поклонская.

При этом депутат подчеркнула, что полностью поддерживает меры, принимаемые руководством республики в плане независимости от Украины по вопросу водоснабжения.
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"С другой стороны, действия украинской власти настолько преступны, что мы должны добиваться восстановления справедливости в подаче воды", - подчеркнула депутат.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
 
РоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФУкраинаВ мире
 
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