https://ria.ru/20201230/poklonskaya-1591658953.html

Поклонская призвала использовать все методы для обеспечения Крыма водой

Поклонская призвала использовать все методы для обеспечения Крыма водой

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила задействовать все дипломатические механизмы решения вопроса водообеспечения... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T23:21

2020-12-30T23:21

2020-12-30T23:21

россия

наталья поклонская

госдума рф

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565156_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_703679e3a86d7ea75c07c16de0c58b77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская предложила задействовать все дипломатические механизмы решения вопроса водообеспечения Крыма, в том числе возобновления поставок днепровской воды из Украины.По ее словам, Крым имеет полное право пользовать днепровской водой.При этом депутат подчеркнула, что полностью поддерживает меры, принимаемые руководством республики в плане независимости от Украины по вопросу водоснабжения.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20201119/krym-1585321850.html

https://ria.ru/20201230/zakharova-1591634158.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, госдума рф, украина, в мире