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Бирюков: праздничную подсветку в Москве в новогоднюю ночь не выключат
Бирюков: праздничную подсветку в Москве в новогоднюю ночь не выключат
Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:41
2020-12-30T13:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Заммэра сообщил, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.Он напомнил, что, согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и при этом дают более яркий свет.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: праздничную подсветку в Москве в новогоднюю ночь не выключат

13:41 30.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве
Праздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города. Но в новогоднюю ночь будет сделано исключение и вся подсветка будет работать до утра", - рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.
"Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города", - отметил Бирюков.
Он напомнил, что, согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и при этом дают более яркий свет.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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