https://ria.ru/20201230/podsvetka-1591568551.html

Бирюков: праздничную подсветку в Москве в новогоднюю ночь не выключат

Бирюков: праздничную подсветку в Москве в новогоднюю ночь не выключат

Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:41

2020-12-30T13:41

2020-12-30T13:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Заммэра сообщил, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.Он напомнил, что, согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и при этом дают более яркий свет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/transport-1591214094.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва