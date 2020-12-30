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Скворцова назвала главную задачу ФМБА в период пандемии
Скворцова назвала главную задачу ФМБА в период пандемии
Федеральное медико-биологическое агентство в период пандемии было нацелено на обеспечение бесперебойной работы всех стратегических объектов на территории... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:50
2020-12-30T09:50
2020-12-30T09:50
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здоровье - общество
михаил мишустин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
общество
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство в период пандемии было нацелено на обеспечение бесперебойной работы всех стратегических объектов на территории страны, заявила глава ФМБА России Вероника Скворцова."Безусловно, в сложной ситуации с развитием новой коронавирусной инфекции для нас было прежде всего принципиально обеспечить безопасность населения и бесперебойную работу всех стратегически-важных объектов для нашей страны", - сказала Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова, общество