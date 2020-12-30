https://ria.ru/20201230/pandemiya-1591511822.html

Скворцова назвала главную задачу ФМБА в период пандемии

Скворцова назвала главную задачу ФМБА в период пандемии

Федеральное медико-биологическое агентство в период пандемии было нацелено на обеспечение бесперебойной работы всех стратегических объектов на территории... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T09:50

2020-12-30T09:50

2020-12-30T09:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

общество

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство в период пандемии было нацелено на обеспечение бесперебойной работы всех стратегических объектов на территории страны, заявила глава ФМБА России Вероника Скворцова."Безусловно, в сложной ситуации с развитием новой коронавирусной инфекции для нас было прежде всего принципиально обеспечить безопасность населения и бесперебойную работу всех стратегически-важных объектов для нашей страны", - сказала Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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