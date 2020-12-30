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Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
В общей сложности 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллионов - за счет регионов будет направлено на модернизацию первичного звена... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:20
2020-12-30T13:20
2020-12-30T13:20
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В общей сложности 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллионов - за счет регионов будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения в ближайшие пять лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В 2021 году 90 миллиардов рублей будет направлено непосредственно для модернизации первичного (звена здравоохранения). И далее общая сумма на пятилетнем промежутке составит в общей сложности 500 миллиардов рублей за счет федерального бюджета и 50 миллионов - за счет региональных бюджетов", - рассказал Мурашко в эфире "России 24".
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