https://ria.ru/20201230/modernizatsiya-1591559729.html

Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

В общей сложности 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллионов - за счет регионов будет направлено на модернизацию первичного звена... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:20

2020-12-30T13:20

2020-12-30T13:20

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В общей сложности 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллионов - за счет регионов будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения в ближайшие пять лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В 2021 году 90 миллиардов рублей будет направлено непосредственно для модернизации первичного (звена здравоохранения). И далее общая сумма на пятилетнем промежутке составит в общей сложности 500 миллиардов рублей за счет федерального бюджета и 50 миллионов - за счет региональных бюджетов", - рассказал Мурашко в эфире "России 24".

https://ria.ru/20201230/medpomosch-1591558996.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, общество