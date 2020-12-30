https://ria.ru/20201230/masonstvo-1591622985.html

Правозащитник прокомментировал "масонский след" в общине Сергия Романова

Правозащитник прокомментировал "масонский след" в общине Сергия Романова

Принадлежность ближайшего помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия Романова Всеволода Могучева к масонским организациям, если эта информация... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:34

2020-12-30T17:34

2020-12-30T17:34

религия и мировоззрение

бывший схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

роман силантьев

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Принадлежность ближайшего помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия Романова Всеволода Могучева к масонским организациям, если эта информация подтвердится, не вызывает никакого удивления - в сектах все возможно, заявил в среду РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.Ранее телеканал "РЕН ТВ" на своем сайте сообщил о том, что помощник и "пресс-секретарь" Романова, YouTube-блогер Всеволод Могучев якобы оказался членом масонской ложи и, в частности, финансово поддерживал деятельность организации."В Церкви масонство категорически не приветствуется и считается разновидностью эзотерического сектантства. Если Могучев оказался ... масоном, то это норма", - сказал Силантьев.В сектах, пояснил он, "можно обнаружить самую удивительную эклектику".Масонство - религиозно-философское движение - возникло, предположительно, почти 300 лет назад в Англии, откуда распространилось по всей Европе, а потом - и в России. Целями масонского союза были провозглашены нравственное совершенствование, познание себя и истины.Истоки движения, появившегося в виде тайного общества, берут свое начало в конце XVI - начале XVII века. Масонство не является христианским институтом.

https://ria.ru/20201230/skhiigumen-1591615912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575204767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бывший схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, роман силантьев