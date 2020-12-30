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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201230/masonstvo-1591622985.html
Правозащитник прокомментировал "масонский след" в общине Сергия Романова
Правозащитник прокомментировал "масонский след" в общине Сергия Романова
Принадлежность ближайшего помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия Романова Всеволода Могучева к масонским организациям, если эта информация... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:34
2020-12-30T17:34
религия и мировоззрение
бывший схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Принадлежность ближайшего помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия Романова Всеволода Могучева к масонским организациям, если эта информация подтвердится, не вызывает никакого удивления - в сектах все возможно, заявил в среду РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.Ранее телеканал "РЕН ТВ" на своем сайте сообщил о том, что помощник и "пресс-секретарь" Романова, YouTube-блогер Всеволод Могучев якобы оказался членом масонской ложи и, в частности, финансово поддерживал деятельность организации."В Церкви масонство категорически не приветствуется и считается разновидностью эзотерического сектантства. Если Могучев оказался ... масоном, то это норма", - сказал Силантьев.В сектах, пояснил он, "можно обнаружить самую удивительную эклектику".Масонство - религиозно-философское движение - возникло, предположительно, почти 300 лет назад в Англии, откуда распространилось по всей Европе, а потом - и в России. Целями масонского союза были провозглашены нравственное совершенствование, познание себя и истины.Истоки движения, появившегося в виде тайного общества, берут свое начало в конце XVI - начале XVII века. Масонство не является христианским институтом.
https://ria.ru/20201230/skhiigumen-1591615912.html
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бывший схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, роман силантьев

Правозащитник прокомментировал "масонский след" в общине Сергия Романова

17:34 30.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Принадлежность ближайшего помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия Романова Всеволода Могучева к масонским организациям, если эта информация подтвердится, не вызывает никакого удивления - в сектах все возможно, заявил в среду РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.
Ранее телеканал "РЕН ТВ" на своем сайте сообщил о том, что помощник и "пресс-секретарь" Романова, YouTube-блогер Всеволод Могучев якобы оказался членом масонской ложи и, в частности, финансово поддерживал деятельность организации.
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Суд отменил арест помощника бывшего схиигумена Сергия
"В Церкви масонство категорически не приветствуется и считается разновидностью эзотерического сектантства. Если Могучев оказался ... масоном, то это норма", - сказал Силантьев.
В сектах, пояснил он, "можно обнаружить самую удивительную эклектику".
Масонство - религиозно-философское движение - возникло, предположительно, почти 300 лет назад в Англии, откуда распространилось по всей Европе, а потом - и в России. Целями масонского союза были провозглашены нравственное совершенствование, познание себя и истины.
Истоки движения, появившегося в виде тайного общества, берут свое начало в конце XVI - начале XVII века. Масонство не является христианским институтом.
Обряд посвящения в масоны - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 03:00Акценты
Братья-каменщики: что не так с масонами в России
 
Религия и мировоззрениеБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРоман Силантьев
 
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