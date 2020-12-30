https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591628310.html

На Тамбовщине свободны более 20% коек для больных коронавирусом

На Тамбовщине свободны более 20% коек для больных коронавирусом

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин с учётом длительных январских праздников поручил проанализировать перспективы готовности коечного фонда РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:01

2020-12-30T18:01

2020-12-30T18:01

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

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ТАМБОВ, 30 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин с учётом длительных январских праздников поручил проанализировать перспективы готовности коечного фонда к приему больных коронавирусом, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, на данный момент в Тамбовской области развернуто 1430 коек для лечения новой коронавирусной инфекции, что превышает норматив, установленный Минздравом России, почти в 3 раза. Свободный коечный фонд составляет более 20%.

https://ria.ru/20200716/1574462635.html

тамбовская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, тамбовская область