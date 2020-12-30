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Тамбовская область
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591628310.html
На Тамбовщине свободны более 20% коек для больных коронавирусом
На Тамбовщине свободны более 20% коек для больных коронавирусом
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин с учётом длительных январских праздников поручил проанализировать перспективы готовности коечного фонда РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:01
2020-12-30T18:01
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 30 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин с учётом длительных январских праздников поручил проанализировать перспективы готовности коечного фонда к приему больных коронавирусом, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, на данный момент в Тамбовской области развернуто 1430 коек для лечения новой коронавирусной инфекции, что превышает норматив, установленный Минздравом России, почти в 3 раза. Свободный коечный фонд составляет более 20%.
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александр никитин, тамбовская область

На Тамбовщине свободны более 20% коек для больных коронавирусом

18:01 30.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ТАМБОВ, 30 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин с учётом длительных январских праздников поручил проанализировать перспективы готовности коечного фонда к приему больных коронавирусом, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, на данный момент в Тамбовской области развернуто 1430 коек для лечения новой коронавирусной инфекции, что превышает норматив, установленный Минздравом России, почти в 3 раза. Свободный коечный фонд составляет более 20%.
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 19:04Тамбовская область
Тамбовщина будет обеспечена медицинскими масками местного производства
"Учитывая предстоящие праздничные и выходные дни, по поручению губернатора Александра Никитина в качестве превентивной меры подготовлены к работе еще 30 коек на базе городской клинической больницы № 4 Тамбова. Подводку кислорода имеют 24 койки. Кроме того, 4 койки оснащены аппаратами ИВЛ", - сказал представитель пресс-службы.
 
Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская область
 
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