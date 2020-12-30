На Тамбовщине свободны более 20% коек для больных коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
ТАМБОВ, 30 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин с учётом длительных январских праздников поручил проанализировать перспективы готовности коечного фонда к приему больных коронавирусом, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, на данный момент в Тамбовской области развернуто 1430 коек для лечения новой коронавирусной инфекции, что превышает норматив, установленный Минздравом России, почти в 3 раза. Свободный коечный фонд составляет более 20%.
"Учитывая предстоящие праздничные и выходные дни, по поручению губернатора Александра Никитина в качестве превентивной меры подготовлены к работе еще 30 коек на базе городской клинической больницы № 4 Тамбова. Подводку кислорода имеют 24 койки. Кроме того, 4 койки оснащены аппаратами ИВЛ", - сказал представитель пресс-службы.