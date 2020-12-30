https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591623784.html

В Колорадо выявили второй случай "британского" штамма коронавируса

В Колорадо выявили второй случай "британского" штамма коронавируса

Власти американского штата Колорадо обнаружили второй случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:38

2020-12-30T17:38

2020-12-30T17:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

колорадо

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Власти американского штата Колорадо обнаружили второй случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на главу здравоохранения округа Элберт Вуэйна Смита.По его словам, второй случай зарегистрирован там же, где и первый накануне, - в городе Симла. Оба заразившихся работали в одном месте, сейчас они на изоляции. Они работали в социальном учреждении "Общество добрых самаритян", где проживают 25 постояльцев. Там в течение двух с половиной последних недель наблюдается вспышка коронавируса. В результате уже скончались два человека 93 и 88 лет.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

великобритания

колорадо

сша

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коронавирус covid-19, великобритания, колорадо, сша, в мире