https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591623784.html
В Колорадо выявили второй случай "британского" штамма коронавируса
В Колорадо выявили второй случай "британского" штамма коронавируса
Власти американского штата Колорадо обнаружили второй случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:38
2020-12-30T17:38
2020-12-30T17:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
колорадо
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Власти американского штата Колорадо обнаружили второй случай заражения новым "британским" штаммом коронавируса, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на главу здравоохранения округа Элберт Вуэйна Смита.По его словам, второй случай зарегистрирован там же, где и первый накануне, - в городе Симла. Оба заразившихся работали в одном месте, сейчас они на изоляции. Они работали в социальном учреждении "Общество добрых самаритян", где проживают 25 постояльцев. Там в течение двух с половиной последних недель наблюдается вспышка коронавируса. В результате уже скончались два человека 93 и 88 лет.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, колорадо, сша, в мире