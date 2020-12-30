Гинцбург рассказал об испытаниях препарата от COVID-19 на основе антител
17:30 30.12.2020 (обновлено: 17:44 30.12.2020)
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Центр Гамалеи ведет испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител на экспериментальных животных, заявил РИА Новости глава центра Александр Гинцбург.
"Да, безусловно, на экспериментальных животных в настоящий момент. Потом обезьянки будут в обязательном порядке", - заявил он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли уже испытания препарата на животных.
Центр Гамалеи планирует начать испытания препарата для лечения коронавируса на основе антител на людях осенью, доавил Александр Гинцбург.
"Я надеюсь, что на людях первая фаза начнется осенью, может быть чуть-чуть пораньше", - заявил он, отвечая на вопрос о том, когда могут начаться испытания препарата на людях.
В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.
Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.