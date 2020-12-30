https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591619647.html
В Тамбовской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых
В Тамбовской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых
Власти Тамбовской области продлили до 28 января обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с рядом заболеваний из-за... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:16
2020-12-30T17:16
2020-12-30T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тамбовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584161137_0:288:3082:2021_1920x0_80_0_0_2214218df4b939ae50674ab9a57341d6.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 28 января обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с рядом заболеваний из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщила в среду обладминистрация.Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих серьезные заболевания, в регионе действует с 23 октября. Последний раз власти продлевали его до 31 декабря."Режим самоизоляции в регионе продлен до 28 января 2021 года. Режим самоизоляции обязаны соблюдать, люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные заболевания", - говорится в сообщении.В регионе с начала пандемии подтверждено 17493 случая коронавирусной инфекции, из них 4209 без клинических проявлений. Выздоровели 15574 человека, среди них 8035 выписаны из стационара, 7539 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли с начала пандемии 183 пациента, в том числе трое - за минувшие сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584161137_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5a89cde7017be1b5cf202046bf069e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости.
Власти Тамбовской области
продлили до 28 января обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с рядом заболеваний из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщила в среду обладминистрация.
Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих серьезные заболевания, в регионе действует с 23 октября. Последний раз власти продлевали его до 31 декабря.
"Режим самоизоляции в регионе продлен до 28 января 2021 года. Режим самоизоляции обязаны соблюдать, люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные заболевания", - говорится в сообщении.
В регионе с начала пандемии подтверждено 17493 случая коронавирусной инфекции, из них 4209 без клинических проявлений. Выздоровели 15574 человека, среди них 8035 выписаны из стационара, 7539 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли с начала пандемии 183 пациента, в том числе трое - за минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.