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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591619647.html
В Тамбовской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых
В Тамбовской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых
Власти Тамбовской области продлили до 28 января обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с рядом заболеваний из-за... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:16
2020-12-30T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 28 января обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с рядом заболеваний из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщила в среду обладминистрация.Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих серьезные заболевания, в регионе действует с 23 октября. Последний раз власти продлевали его до 31 декабря."Режим самоизоляции в регионе продлен до 28 января 2021 года. Режим самоизоляции обязаны соблюдать, люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные заболевания", - говорится в сообщении.В регионе с начала пандемии подтверждено 17493 случая коронавирусной инфекции, из них 4209 без клинических проявлений. Выздоровели 15574 человека, среди них 8035 выписаны из стационара, 7539 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли с начала пандемии 183 пациента, в том числе трое - за минувшие сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тамбовская область

В Тамбовской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых

17:16 30.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент ожидает приема врача в больнице
Пациент ожидает приема врача в больнице - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 28 января обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с рядом заболеваний из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщила в среду обладминистрация.
Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих серьезные заболевания, в регионе действует с 23 октября. Последний раз власти продлевали его до 31 декабря.
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 00:25
Общефедеральные меры борьбы с новым коронавирусом COVID-19 в России
"Режим самоизоляции в регионе продлен до 28 января 2021 года. Режим самоизоляции обязаны соблюдать, люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные заболевания", - говорится в сообщении.
В регионе с начала пандемии подтверждено 17493 случая коронавирусной инфекции, из них 4209 без клинических проявлений. Выздоровели 15574 человека, среди них 8035 выписаны из стационара, 7539 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли с начала пандемии 183 пациента, в том числе трое - за минувшие сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТамбовская область
 
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