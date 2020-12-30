https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591619647.html

В Тамбовской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых

В Тамбовской области продлили обязательную самоизоляцию для пожилых

Власти Тамбовской области продлили до 28 января обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с рядом заболеваний из-за... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:16

2020-12-30T17:16

2020-12-30T17:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Власти Тамбовской области продлили до 28 января обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с рядом заболеваний из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщила в среду обладминистрация.Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих серьезные заболевания, в регионе действует с 23 октября. Последний раз власти продлевали его до 31 декабря."Режим самоизоляции в регионе продлен до 28 января 2021 года. Режим самоизоляции обязаны соблюдать, люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные заболевания", - говорится в сообщении.В регионе с начала пандемии подтверждено 17493 случая коронавирусной инфекции, из них 4209 без клинических проявлений. Выздоровели 15574 человека, среди них 8035 выписаны из стационара, 7539 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли с начала пандемии 183 пациента, в том числе трое - за минувшие сутки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тамбовская область