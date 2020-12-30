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В Санкт-Петербурге на праздники ввели более мягкие ограничения по COVID
В Санкт-Петербурге на праздники ввели более мягкие ограничения по COVID
В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников введены более мягкие ограничения по коронавирусу, чем предлагалось, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:04
2020-12-30T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ленинградский зоопарк
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников введены более мягкие ограничения по коронавирусу, чем предлагалось, сообщил губернатор города Александр Беглов.Ранее сообщалось, что в Петербурге полностью приостановлена с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 мск.С 30 декабря по 10 января в Северной столице будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фудкортов, фудплейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, ленинградский зоопарк, александр беглов, санкт-петербург

В Санкт-Петербурге на праздники ввели более мягкие ограничения по COVID

17:04 30.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников введены более мягкие ограничения по коронавирусу, чем предлагалось, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"У нас сложилась хорошая команда, и мы принимали решения коллективно… Когда мы собрались, чтобы принять последние ограничения, то от многих были предложения закрыть вообще все до 11 числа (января – ред.) – музеи, театры, рестораны, торговые центры и многое другое. А потом, когда мы посчитали и посмотрели, что все-таки мы держим удар, что можем принять более мягкие ограничения, – мы их приняли", - сказал он в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

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Ранее сообщалось, что в Петербурге полностью приостановлена с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 мск.
С 30 декабря по 10 января в Северной столице будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фудкортов, фудплейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЛенинградский зоопаркАлександр БегловСанкт-Петербург
 
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