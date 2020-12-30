В Санкт-Петербурге на праздники ввели более мягкие ограничения по COVID
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников введены более мягкие ограничения по коронавирусу, чем предлагалось, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"У нас сложилась хорошая команда, и мы принимали решения коллективно… Когда мы собрались, чтобы принять последние ограничения, то от многих были предложения закрыть вообще все до 11 числа (января – ред.) – музеи, театры, рестораны, торговые центры и многое другое. А потом, когда мы посчитали и посмотрели, что все-таки мы держим удар, что можем принять более мягкие ограничения, – мы их приняли", - сказал он в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".
Ранее сообщалось, что в Петербурге полностью приостановлена с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 мск.
С 30 декабря по 10 января в Северной столице будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фудкортов, фудплейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита.
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