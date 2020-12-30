https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591616593.html

В Санкт-Петербурге на праздники ввели более мягкие ограничения по COVID

В Санкт-Петербурге на праздники ввели более мягкие ограничения по COVID

В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников введены более мягкие ограничения по коронавирусу, чем предлагалось, сообщил губернатор города Александр... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:04

2020-12-30T17:04

2020-12-30T17:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ленинградский зоопарк

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников введены более мягкие ограничения по коронавирусу, чем предлагалось, сообщил губернатор города Александр Беглов.Ранее сообщалось, что в Петербурге полностью приостановлена с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время - с 19.00 до 6.00 мск.С 30 декабря по 10 января в Северной столице будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки и Ленинградский зоопарк. Кроме того, запрещено проведение автобусных экскурсий, проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. В городе также продолжает действовать ранее установленный запрет на работу фудкортов, фудплейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591590946.html

санкт-петербург

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коронавирус в россии, ленинградский зоопарк, александр беглов, санкт-петербург