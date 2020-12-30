https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591591777.html

В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 201 тысячу, скончались 3725 человек, сообщает университет... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:10

2020-12-30T15:10

2020-12-30T15:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

техас

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 201 тысячу, скончались 3725 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 201 555 новых случаев заражения COVID-19.Ранее в декабре университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 338 тысяч заразившихся. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, техас, в мире