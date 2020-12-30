https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591536208.html
Голикова рассказала, сколько пациентов соцучреждений заболели COVID-19
Голикова рассказала, сколько пациентов соцучреждений заболели COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что только 8,6% от всего числа проживающих в социальных учреждениях заболели коронавирусом, большинство уже... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:43
2020-12-30T11:43
2020-12-30T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583992308_0:272:3071:1999_1920x0_80_0_0_75377d7065a1c47c9668fbc953ac2291.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что только 8,6% от всего числа проживающих в социальных учреждениях заболели коронавирусом, большинство уже выздоровело."По состоянию на 25 декабря заболели ковидом 8,6% от всего числа проживающих в социальных учреждениях. При этом 85,5% из них уже выздоровели", - сказала она на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583992308_267:149:2799:2048_1920x0_80_0_0_0055021adc52e964d6587aeb01dac823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова