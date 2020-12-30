https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591536208.html

Голикова рассказала, сколько пациентов соцучреждений заболели COVID-19

Голикова рассказала, сколько пациентов соцучреждений заболели COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что только 8,6% от всего числа проживающих в социальных учреждениях заболели коронавирусом, большинство уже... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:43

2020-12-30T11:43

2020-12-30T11:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583992308_0:272:3071:1999_1920x0_80_0_0_75377d7065a1c47c9668fbc953ac2291.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что только 8,6% от всего числа проживающих в социальных учреждениях заболели коронавирусом, большинство уже выздоровело."По состоянию на 25 декабря заболели ковидом 8,6% от всего числа проживающих в социальных учреждениях. При этом 85,5% из них уже выздоровели", - сказала она на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова