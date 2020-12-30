https://ria.ru/20201230/koronavirus-1591523551.html

В Москве за сутки госпитализировали 1726 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1726 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 1726 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 519 человек, сообщает столичный оперштаб по контролю и... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:50

2020-12-30T10:50

2020-12-30T10:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1726 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 519 человек, сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 8,1% среди заболевших - дети, 39,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% – от 46 до 65 лет, еще 14,4% - от 66 до 79 лет. Также 5,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/rekomendatsii-1591378409.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва