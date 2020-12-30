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В Москве за сутки госпитализировали 1726 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1726 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1726 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 519 человек, сообщает столичный оперштаб по контролю и... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:50
2020-12-30T10:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1726 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 519 человек, сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 8,1% среди заболевших - дети, 39,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% – от 46 до 65 лет, еще 14,4% - от 66 до 79 лет. Также 5,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1726 человек с COVID-19

10:50 30.12.2020 (обновлено: 10:56 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1726 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 519 человек, сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 5105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1726 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 519 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 8,1% среди заболевших - дети, 39,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% – от 46 до 65 лет, еще 14,4% - от 66 до 79 лет. Также 5,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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