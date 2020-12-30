В Москве за сутки госпитализировали 1726 человек с COVID-19
10:50 30.12.2020 (обновлено: 10:56 30.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1726 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находится 519 человек, сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 5105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1726 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 519 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8,1% среди заболевших - дети, 39,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% – от 46 до 65 лет, еще 14,4% - от 66 до 79 лет. Также 5,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.