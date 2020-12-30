https://ria.ru/20201230/donbass-1591491389.html

ЛНР обвинила Украину в отсутствии политической воли

ЛНР обвинила Украину в отсутствии политической воли

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило Киев в отсутствии политической воли для выполнения минских обязательств... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T00:30

2020-12-30T00:30

2020-12-30T00:30

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики обвинило Киев в отсутствии политической воли для выполнения минских обязательств по Донбассу.Ранее Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Позже закон подписал президент Владимир Зеленский, 29 декабря закон был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.В МИД пояснили, что "формула Штайнмайера", предполагающая поэтапное введение в действие особого статуса, за год так и не интегрирована в украинское законодательство, несмотря на прямое требование Парижского саммита "нормандской четверки". В МИД уточнили, что также должно пройти еще согласование в контактной группе всех аспектов особого статуса, внесение этих изменений в Конституцию Украины, подготовка и согласование проектов законов, реализующих особый статус, согласование иных аспектов мирного урегулирования конфликта в Донбассе.В министерстве считают, что подобными действиями Киев еще на год продлил попытки добиться от него конструктивного участия в диалоге "Донбасс-Украина"."Хотя перспективы получения хоть какого-то прогресса в этом направлении, как показала практика 2020 года, стремятся к нулю. Во всяком случае, без радикального изменения отношения стран-гарантов Минских соглашений к бездействию в этом контексте официального Киева..." - уточняется в заявлении.

https://ria.ru/20201229/donbass-1591337612.html

https://ria.ru/20201228/donbass-1591308617.html

донбасс

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире