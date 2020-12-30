https://ria.ru/20201230/biobezopasnost-1591525028.html

Путин подписал закон о биобезопасности в России

Путин подписал закон о биобезопасности в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о биобезопасности в России с учетом поправок, которые распространяют его действие в том числе на... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:55

2020-12-30T10:55

2020-12-30T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о биобезопасности в России с учетом поправок, которые распространяют его действие в том числе на коронавирусную инфекцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2019 года и принят в первом чтении в январе 2020 года. Он посвящен биологической безопасности страны и определяет деятельность по ее обеспечению.Закон восполняет существующий правовой пробел и определяет содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующего в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирования.Документ регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды. Документ определяет основные биологические угрозы и организацию комплекса мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе синтетических биологических агентов, а также организацию государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности и мероприятия по преодолению антимикробной устойчивости микроорганизмов.Кроме того, в законе определены полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, права и обязанности граждан и организаций в области биологической безопасности.В документе речь идет не только о защите населения от микробов и вирусов, но и от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих человека нечувствительным к антибиотикам, а также о защите населения РФ от угроз террористического характера. На территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность.В окончательной редакции закона определяется, что обеспечение биологической безопасности будет подразумевать анализ биологических рисков, определение основных направлений госполитики по биобезопасности, разработку мер по выявлению и предупреждению рисков, применение специальных экономических мер и обеспечение защищенности спецобъектов, а также разработку и внедрение новых технологий и методов ведения деятельности с использованием патогенов.Также прописывается координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти при обеспечении биобезопасности. Помимо этого, действие закона распространяется на инфекционные болезни животных и сферы агропромышленного комплекса и ветеринарии.Кроме того, устанавливается, что среди мер по борьбе с инфекционными заболеваниями значится изучение патогенов, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных болезней. В частности, COVID-19 является биологическим агентом, который изменил свои свойства и место обитания. Он будет подпадать под действие этого законопроекта, считают законодатели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200411/1569880170.html

https://ria.ru/20201017/antibiotiki-1580229978.html

https://ria.ru/20201217/kovid-1589659078.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество