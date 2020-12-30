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Путин подписал закон о предзащите диссертаций в аспирантуре
Путин подписал закон о предзащите диссертаций в аспирантуре
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, возвращающий обязательную предзащиту диссертаций в аспирантуре, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:02
2020-12-30T14:08
навигатор абитуриента
мгу имени м. в. ломоносова
санкт-петербургский государственный университет
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, возвращающий обязательную предзащиту диссертаций в аспирантуре, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в закон "Об образовании". В соответствии с документом, предзащита диссертации станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. При этом высшие учебные заведения будут организовывать научное сопровождение молодого специалиста до защиты.Также закон предусматривает использование новой модели реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре. Документом предлагается отменить процедуру госаккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), установив, что они будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Минобрнауки.Согласно документу, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, вузы из категории "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", а также федеральные государственные вузы, перечень которых утверждается указом президента РФ, получат право разрабатывать и утверждать требования к программам подготовки в аспирантуре и адъюнктуре. Они должны быть не ниже федеральных стандартов.
https://ria.ru/20200722/1574731588.html
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навигатор абитуриента, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, общество

Путин подписал закон о предзащите диссертаций в аспирантуре

14:02 30.12.2020 (обновлено: 14:08 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, возвращающий обязательную предзащиту диссертаций в аспирантуре, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки вносятся в закон "Об образовании". В соответствии с документом, предзащита диссертации станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. При этом высшие учебные заведения будут организовывать научное сопровождение молодого специалиста до защиты.
Также закон предусматривает использование новой модели реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре. Документом предлагается отменить процедуру госаккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), установив, что они будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Минобрнауки.
Согласно документу, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, вузы из категории "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", а также федеральные государственные вузы, перечень которых утверждается указом президента РФ, получат право разрабатывать и утверждать требования к программам подготовки в аспирантуре и адъюнктуре. Они должны быть не ниже федеральных стандартов.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 17:00
Фальков заявил о необходимости повышения эффективности аспирантуры
 
Навигатор абитуриентаМГУ имени М. В. ЛомоносоваСанкт-Петербургский государственный университетВладимир ПутинОбщество
 
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