https://ria.ru/20201230/aspirantura-1591574683.html

Путин подписал закон о предзащите диссертаций в аспирантуре

Путин подписал закон о предзащите диссертаций в аспирантуре

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, возвращающий обязательную предзащиту диссертаций в аспирантуре, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T14:02

2020-12-30T14:02

2020-12-30T14:08

навигатор абитуриента

мгу имени м. в. ломоносова

санкт-петербургский государственный университет

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590607389_0:0:2364:1331_1920x0_80_0_0_d5899fa4edc0f5736158d292a7488450.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, возвращающий обязательную предзащиту диссертаций в аспирантуре, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Поправки вносятся в закон "Об образовании". В соответствии с документом, предзащита диссертации станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. При этом высшие учебные заведения будут организовывать научное сопровождение молодого специалиста до защиты.Также закон предусматривает использование новой модели реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре. Документом предлагается отменить процедуру госаккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), установив, что они будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Минобрнауки.Согласно документу, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, вузы из категории "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", а также федеральные государственные вузы, перечень которых утверждается указом президента РФ, получат право разрабатывать и утверждать требования к программам подготовки в аспирантуре и адъюнктуре. Они должны быть не ниже федеральных стандартов.

https://ria.ru/20200722/1574731588.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, общество