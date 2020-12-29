Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20201229/vaktsinatsiya-1591371974.html
Посол России прокомментировал начало вакцинации от COVID-19 в Белоруссии
Посол России прокомментировал начало вакцинации от COVID-19 в Белоруссии
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя начало массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии вакциной "Спутник V", заявил, что Москва выполняет... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:58
2020-12-29T17:06
парламентское собрание союза беларуси и россии
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя начало массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии вакциной "Спутник V", заявил, что Москва выполняет взятые на себя обязательства.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V", первая ее партия прибыла в республику во вторник. Первые привитые в рамках массовой вакцинации десять человек - работники 5-й городской клинической поликлиники Минска."Сегодня особый день в системе отношений минздравов Российской Федерации и Республики Беларусь. Но, наверное, важно и справедливо сказать, что это особый день в системе наших отношений (в целом – ред.). Те обязательства, которые на себя изначально инициативно взяла Российская Федерация, российское руководство, президент Владимир Владимирович Путин, подтверждены и исполняются", - сказал посол журналистам.Дипломат обратил внимание, что Белоруссия стала первой страной, где начали массово прививать граждан вакциной российского производства после РФ. "Сегодня мы говорим о завершении контрактной работы по поставке в первом квартале российской вакцины "Спутник V", - добавил Мезенцев.Регистрационное удостоверение вакцине "Спутник V" было выдано в Белоруссии 21 декабря. До этого, 1 октября, на территории республики начались первые зарубежные клинические исследования вакцины. При этом РФПИ совместно с партнерами ведет работу для локализации производства "Спутник V" на территории Белоруссии: 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и холдингом "Белфармпром", на предприятиях которого идет подготовка производственных мощностей для выпуска готовой формы вакцины.Как сообщал ранее глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591337059.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, дмитрий мезенцев, владимир путин, белоруссия, в мире

Посол России прокомментировал начало вакцинации от COVID-19 в Белоруссии

12:58 29.12.2020 (обновлено: 17:06 29.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя начало массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии вакциной "Спутник V", заявил, что Москва выполняет взятые на себя обязательства.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V", первая ее партия прибыла в республику во вторник. Первые привитые в рамках массовой вакцинации десять человек - работники 5-й городской клинической поликлиники Минска.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
Вчера, 10:17Распространение нового коронавируса
Попова оценила объемы выпуска вакцины от коронавируса в России
"Сегодня особый день в системе отношений минздравов Российской Федерации и Республики Беларусь. Но, наверное, важно и справедливо сказать, что это особый день в системе наших отношений (в целом – ред.). Те обязательства, которые на себя изначально инициативно взяла Российская Федерация, российское руководство, президент Владимир Владимирович Путин, подтверждены и исполняются", - сказал посол журналистам.
Дипломат обратил внимание, что Белоруссия стала первой страной, где начали массово прививать граждан вакциной российского производства после РФ. "Сегодня мы говорим о завершении контрактной работы по поставке в первом квартале российской вакцины "Спутник V", - добавил Мезенцев.
Регистрационное удостоверение вакцине "Спутник V" было выдано в Белоруссии 21 декабря. До этого, 1 октября, на территории республики начались первые зарубежные клинические исследования вакцины. При этом РФПИ совместно с партнерами ведет работу для локализации производства "Спутник V" на территории Белоруссии: 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и холдингом "Белфармпром", на предприятиях которого идет подготовка производственных мощностей для выпуска готовой формы вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Как сообщал ранее глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения БелоруссииРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДмитрий МезенцевВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
08:14Помощника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток
08:12Житель Урала угнал машину скорой, приехавшую на вызов
08:06При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
Лента новостейМолния