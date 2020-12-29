https://ria.ru/20201229/vaktsinatsiya-1591371974.html

Посол России прокомментировал начало вакцинации от COVID-19 в Белоруссии

Посол России прокомментировал начало вакцинации от COVID-19 в Белоруссии

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя начало массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии вакциной "Спутник V", заявил, что Москва выполняет... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:58

2020-12-29T12:58

2020-12-29T17:06

парламентское собрание союза беларуси и россии

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

министерство здравоохранения белоруссии

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя начало массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии вакциной "Спутник V", заявил, что Москва выполняет взятые на себя обязательства.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V", первая ее партия прибыла в республику во вторник. Первые привитые в рамках массовой вакцинации десять человек - работники 5-й городской клинической поликлиники Минска."Сегодня особый день в системе отношений минздравов Российской Федерации и Республики Беларусь. Но, наверное, важно и справедливо сказать, что это особый день в системе наших отношений (в целом – ред.). Те обязательства, которые на себя изначально инициативно взяла Российская Федерация, российское руководство, президент Владимир Владимирович Путин, подтверждены и исполняются", - сказал посол журналистам.Дипломат обратил внимание, что Белоруссия стала первой страной, где начали массово прививать граждан вакциной российского производства после РФ. "Сегодня мы говорим о завершении контрактной работы по поставке в первом квартале российской вакцины "Спутник V", - добавил Мезенцев.Регистрационное удостоверение вакцине "Спутник V" было выдано в Белоруссии 21 декабря. До этого, 1 октября, на территории республики начались первые зарубежные клинические исследования вакцины. При этом РФПИ совместно с партнерами ведет работу для локализации производства "Спутник V" на территории Белоруссии: 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и холдингом "Белфармпром", на предприятиях которого идет подготовка производственных мощностей для выпуска готовой формы вакцины.Как сообщал ранее глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591337059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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