Посол России прокомментировал начало вакцинации от COVID-19 в Белоруссии
12:58 29.12.2020 (обновлено: 17:06 29.12.2020)
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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя начало массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии вакциной "Спутник V", заявил, что Москва выполняет взятые на себя обязательства.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V", первая ее партия прибыла в республику во вторник. Первые привитые в рамках массовой вакцинации десять человек - работники 5-й городской клинической поликлиники Минска.
"Сегодня особый день в системе отношений минздравов Российской Федерации и Республики Беларусь. Но, наверное, важно и справедливо сказать, что это особый день в системе наших отношений (в целом – ред.). Те обязательства, которые на себя изначально инициативно взяла Российская Федерация, российское руководство, президент Владимир Владимирович Путин, подтверждены и исполняются", - сказал посол журналистам.
Дипломат обратил внимание, что Белоруссия стала первой страной, где начали массово прививать граждан вакциной российского производства после РФ. "Сегодня мы говорим о завершении контрактной работы по поставке в первом квартале российской вакцины "Спутник V", - добавил Мезенцев.
Регистрационное удостоверение вакцине "Спутник V" было выдано в Белоруссии 21 декабря. До этого, 1 октября, на территории республики начались первые зарубежные клинические исследования вакцины. При этом РФПИ совместно с партнерами ведет работу для локализации производства "Спутник V" на территории Белоруссии: 11 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между РФПИ и холдингом "Белфармпром", на предприятиях которого идет подготовка производственных мощностей для выпуска готовой формы вакцины.
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Как сообщал ранее глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля этого года составляло около 9,4 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.