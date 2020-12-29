https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591429141.html

Украина объяснила отказ от российской вакцины против коронавируса

Украина объяснила отказ от российской вакцины против коронавируса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ Киева от российской вакцины против COVID-19. Свою позицию он озвучил в интервью газете "День". РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:20

2020-12-29T17:20

2020-12-29T18:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дмитрий кулеба

здоровье - общество

мид украины

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ Киева от российской вакцины против COVID-19. Свою позицию он озвучил в интервью газете "День". Министр заявил, что есть классический путь получения вакцины — международная система COVAX. Согласно условиям этой программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.По словам Кулебы, можно договориться с поставщиками и производителями либо обратиться к странам, которые зарезервировали себе препарат с большим запасом. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о возможности поставок Киеву вакцины от коронавируса, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Его украинский коллега Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. Глава украинского Минздрава Максим Степанов отмечал, что рано говорить о закупках "Спутник V" до завершения третьей стадии клинических испытаний.Зеленский также подчеркивал, что вакцинацию необходимо начать в январе, в крайнем случае — в феврале, однако пока неизвестно, когда страна получит первую партию препарата. Позднее президент признал, что не может объяснить населению отказ от вакцины "Спутник V". При этом в Раде неоднократно призывали главу государства закупить российский препарат от COVID-19. Как отмечали депутаты, отказ украинских властей от российской вакцины без предоставления гражданам какой-либо альтернативы — это соучастие в убийстве населения страны.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили свыше 80 миллионов случаев новой инфекции, около 1,8 миллиона человек скончались. На Украине зафиксировали более миллиона заражений, свыше 18 тысяч пациентов умерли и около 700 тысяч выздоровели. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/koronavirus-1589997878.html

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коронавирус covid-19, дмитрий кулеба, здоровье - общество, мид украины, владимир зеленский, в мире