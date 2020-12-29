https://ria.ru/20201229/trepang-1591260004.html

Деликатес для повышения тонуса: на Сахалине начали выращивать трепанга

Деликатес для повышения тонуса: на Сахалине начали выращивать трепанга

На Сахалине начали выращивать трепанга – первый "урожай" этого деликатеса ожидают через три года. Трепанг – морское беспозвоночное животное, относится к ценным... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

2020-12-29T08:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На Сахалине начали выращивать трепанга – первый "урожай" этого деликатеса ожидают через три года. Трепанг – морское беспозвоночное животное, относится к ценным объектам промысла. В нем содержатся такие минеральные вещества, как, например, кальций, магний и фосфор, отмечается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Сахалинской области.Кроме того, трепанг уникален, поскольку в нем содержится в тысячу раз больше меди и железа, чем в морской рыбе, а также в 10 тысяч раз больше йода, чем в мясе. Считается, что употребление в пищу этого деликатеса способствует общему повышению тонуса и положительно сказывается на здоровье человека.Отмечается, что молодь трепанга дальневосточного получили в результате нереста в июле 2020 года и вырастили в искусственно созданных условиях Центра марикультуры Владивостока. На Сахалин ее доставили при соблюдении специальных условий в состоянии анабиоза."У Сахалинской области широкие возможности для развития аквакультуры. Это особенно актуально сейчас, в условиях снижения естественных запасов водных биологических ресурсов", – отметил руководитель Агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.Радченко добавил, что сахалинцы продолжают осваивать направления аквакультуры. В этом году в регионе впервые занялись воспроизводством ежа морского серого и ламинарии. На данный момент в Сахалинской области аквакультурой занимаются семь предприятий.

https://ria.ru/20201214/gastroturizm-1588780548.html

https://ria.ru/20201220/sakhalin-1590048817.html

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россия, хорошие новости, сахалинская область