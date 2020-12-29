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Цветок "женское счастье": все об уходе, пересадке и размножении
Цветок "женское счастье": все об уходе, пересадке и размножении
Спатифиллум — это многолетнее вечнозеленое растение, которому приписывают способность улучшает энергетику в доме. Об уходе и пересадке — в материале РИА... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T15:45
2020-12-29T15:45
растения
цветы
в мире
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спатифиллум — это многолетнее вечнозеленое растение, которому приписывают способность улучшает энергетику в доме. Об уходе и пересадке — в материале РИА Новости.Как выглядит цветок?Растение спатифиллум в народе называется "женское счастье", "женский цветок" или "цветок любви". В природе распространено от Центральной и Южной Америки до Восточной Азии. Растет вдоль ручьев и рек, а также во влажных, болотистых лесах. Имеет короткое корневище с отсутствующим стеблем, при этом листья растут пышным кустом из почвы. Они могут быть овальными или вытянутыми, с жилкой посередине. Соцветие спатифиллума выглядит как початок, покрытый длинным белым или светло-бежевым покрывалом, который после отцветания приобретает зеленый оттенок. Цветение обычно происходит один раз в год весной или два — весной и осенью, это зависит от ухода. В народе спатифиллум считается растением, которое приносит счастье женскому полу, дарит благополучие и улучшает энергетику дома. По поверью, если цветок начинает увядать, значит в семье нет взаимопонимания. "Женское счастье" ядовито. В нем содержится оксалат кальция, который, попадая на слизистые оболочки, может вызывать воспаление. Уход за спатифиллумомУхаживать за цветком "женское счастье" нужно регулярно. Растение теплолюбивое, поэтому наилучшей температурой выращивания в весенне-летний период считается 18-25 градусов, если она падает ниже этих отметок, спатифиллум способен заболеть. Зимой может расти при 16-18 градусах. Кроме этого, ему необходимо обильное яркое освещение, однако от прямых солнечных лучей на листьях могут появиться ожоги. При этом долгое отсутствие света может оказать негативное влияние на состояние листьев — они потускнеют. В период роста и развития цветок спатифиллум нужно поливать, когда верхний слой почвы пересохнет на полтора сантиметра. Зимой процедуру можно проводить реже, главное — не пересушить субстрат. Также важно, чтобы не было застоя жидкости, от которого начинается гниение. Влажность воздуха должна быть высокой. Растениеводы рекомендуют поставить горшок на влажный керамзит, а листья систематически опрыскивать. Во время цветения процедуру следует проводить так, чтобы вода не попадала на бутоны. В вегетативный период — с весны до сентября — подкармливать растение "женское счастье" необходимо каждую неделю. Делать это следует минеральным удобрением низкой концентрации или использовать раствор коровяка. Зимой подкормку производят раз в месяц, если на кусте есть цветы. В обрезке растение не нуждается, однако лучше удалять засохшие листья. Пересадка цветка "женское счастье"Как правило, пересадка спатифиллума проводится весной и тогда, когда растению становится тесно в горшке, а на поверхности начинают виднеться корни. Они достаточно хрупкие, поэтому процедуру следует проводить аккуратно, чтобы не повредить их. Перед этим цветок нужно обильно полить и только потом доставать из старой емкости. Новая не должна быть слишком высокой и глубокой. Грунт для пересадки состоит из смеси перегноя, песка, дерна, торфа и листовой земли, которые соединяются в равных пропорциях. На дно горшка необходимо насыпать дренаж. После этого цветок помещают в емкость с небольшим количеством субстрата, засыпают его землей. Чтобы растение лучше приживалось, его следует регулярно опрыскивать, а поливать только через несколько дней, когда грунт подсохнет. Подкормку проводят только спустя месяц.Размножение спатифиллумаРазмножение происходит черенкованием или делением куста. В первом случае от растения следует отделить листовые розетки. При наличии корешков их можно сразу высаживать, если нет — черенок помещают в воду. Во втором случае размножение станет полезным для всего цветка, потому что позволит проредить куст. За счет этого он будет получать больше питательных веществ. Процедуру лучше производить ранней весной. Сначала корневище очищают от земли, затем аккуратно делят на несколько частей с 2-3 листами на каждой. Их высаживают в небольшие горшки и не поливают в первые несколько дней, но обильно опрыскивают. Болезни спатифиллума и проблемы выращиванияРастение болеет редко, хотя перелив может негативно повлиять на здоровье цветка. Также на обороте листьев может появиться сажистый гриб. В таком случае пораженную поверхность обрабатывают мыльной водой. Среди вредителей чаще всего встречаются щитовки, мучнистые червецы и паутинные клещи.Из-за недолива листья станут вялыми, тонкими, потеряют цвет. Также они могут чернеть из-за нехватки или избытка воды. Сухие листья говорят о том, что им не хватает влажности, поэтому следует усилить опрыскивание. Ответ на вопрос "почему не цветет спатифиллум?" может заключаться в переизбытке органических и азотных удобрений. Другие причины: низкая температура в помещении, неправильное освещение и полив, слишком просторный горшок.
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растения, цветы, в мире

Цветок "женское счастье": все об уходе, пересадке и размножении

15:45 29.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкСпатифиллум в оранжерее
Спатифиллум в оранжерее - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спатифиллум — это многолетнее вечнозеленое растение, которому приписывают способность улучшает энергетику в доме. Об уходе и пересадке — в материале РИА Новости.

Как выглядит цветок?

Растение спатифиллум в народе называется "женское счастье", "женский цветок" или "цветок любви". В природе распространено от Центральной и Южной Америки до Восточной Азии. Растет вдоль ручьев и рек, а также во влажных, болотистых лесах. Имеет короткое корневище с отсутствующим стеблем, при этом листья растут пышным кустом из почвы. Они могут быть овальными или вытянутыми, с жилкой посередине. Соцветие спатифиллума выглядит как початок, покрытый длинным белым или светло-бежевым покрывалом, который после отцветания приобретает зеленый оттенок. Цветение обычно происходит один раз в год весной или два — весной и осенью, это зависит от ухода.
В народе спатифиллум считается растением, которое приносит счастье женскому полу, дарит благополучие и улучшает энергетику дома. По поверью, если цветок начинает увядать, значит в семье нет взаимопонимания.
"Женское счастье" ядовито. В нем содержится оксалат кальция, который, попадая на слизистые оболочки, может вызывать воспаление.
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкСпатифиллум в оранжерее
Спатифиллум в оранжерее - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Спатифиллум в оранжерее

Уход за спатифиллумом

Ухаживать за цветком "женское счастье" нужно регулярно. Растение теплолюбивое, поэтому наилучшей температурой выращивания в весенне-летний период считается 18-25 градусов, если она падает ниже этих отметок, спатифиллум способен заболеть. Зимой может расти при 16-18 градусах. Кроме этого, ему необходимо обильное яркое освещение, однако от прямых солнечных лучей на листьях могут появиться ожоги. При этом долгое отсутствие света может оказать негативное влияние на состояние листьев — они потускнеют.
В период роста и развития цветок спатифиллум нужно поливать, когда верхний слой почвы пересохнет на полтора сантиметра. Зимой процедуру можно проводить реже, главное — не пересушить субстрат. Также важно, чтобы не было застоя жидкости, от которого начинается гниение. Влажность воздуха должна быть высокой. Растениеводы рекомендуют поставить горшок на влажный керамзит, а листья систематически опрыскивать. Во время цветения процедуру следует проводить так, чтобы вода не попадала на бутоны.
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В вегетативный период — с весны до сентября — подкармливать растение "женское счастье" необходимо каждую неделю. Делать это следует минеральным удобрением низкой концентрации или использовать раствор коровяка. Зимой подкормку производят раз в месяц, если на кусте есть цветы.
В обрезке растение не нуждается, однако лучше удалять засохшие листья.

Пересадка цветка "женское счастье"

Как правило, пересадка спатифиллума проводится весной и тогда, когда растению становится тесно в горшке, а на поверхности начинают виднеться корни. Они достаточно хрупкие, поэтому процедуру следует проводить аккуратно, чтобы не повредить их. Перед этим цветок нужно обильно полить и только потом доставать из старой емкости. Новая не должна быть слишком высокой и глубокой.
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Грунт для пересадки состоит из смеси перегноя, песка, дерна, торфа и листовой земли, которые соединяются в равных пропорциях. На дно горшка необходимо насыпать дренаж. После этого цветок помещают в емкость с небольшим количеством субстрата, засыпают его землей. Чтобы растение лучше приживалось, его следует регулярно опрыскивать, а поливать только через несколько дней, когда грунт подсохнет. Подкормку проводят только спустя месяц.

Размножение спатифиллума

Размножение происходит черенкованием или делением куста. В первом случае от растения следует отделить листовые розетки. При наличии корешков их можно сразу высаживать, если нет — черенок помещают в воду. Во втором случае размножение станет полезным для всего цветка, потому что позволит проредить куст. За счет этого он будет получать больше питательных веществ. Процедуру лучше производить ранней весной. Сначала корневище очищают от земли, затем аккуратно делят на несколько частей с 2-3 листами на каждой. Их высаживают в небольшие горшки и не поливают в первые несколько дней, но обильно опрыскивают.
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Болезни спатифиллума и проблемы выращивания

Растение болеет редко, хотя перелив может негативно повлиять на здоровье цветка. Также на обороте листьев может появиться сажистый гриб. В таком случае пораженную поверхность обрабатывают мыльной водой. Среди вредителей чаще всего встречаются щитовки, мучнистые червецы и паутинные клещи.
Из-за недолива листья станут вялыми, тонкими, потеряют цвет. Также они могут чернеть из-за нехватки или избытка воды. Сухие листья говорят о том, что им не хватает влажности, поэтому следует усилить опрыскивание.
Ответ на вопрос "почему не цветет спатифиллум?" может заключаться в переизбытке органических и азотных удобрений. Другие причины: низкая температура в помещении, неправильное освещение и полив, слишком просторный горшок.
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