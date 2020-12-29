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В регионы направили рекомендации по неотложной и экстренной помощи
В регионы направили рекомендации по неотложной и экстренной помощи
Рекомендации по неотложной и экстренной помощи направлены в регионы России перед новогодними праздниками, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T13:24
2020-12-29T13:24
2020-12-29T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рекомендации по неотложной и экстренной помощи направлены в регионы России перед новогодними праздниками, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко."Конечно же, праздничные дни для системы здравоохранения, особенно новогодние праздники - это период дополнительной нагрузки, и у населения подчас притупляется чувство опасности. И мы, готовясь непосредственно к этим дням, в субъекты Российской Федерации направили алгоритмы по вопросам не только организации неотложной экстренной помощи, но и рекомендации по проведению информационной кампании по здоровьесберегающему поведению для наших людей", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Также, по его словам, запущен "оперативный мониторинг ситуации в зонах ответственности органов исполнительной власти"."Проведена целая серия селекторных совещаний и очных выездов, в том числе сегодня прошло финальное заслушивание регионов по готовности оказания (помощи - ред.) в праздничные дни", - добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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