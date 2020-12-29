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В регионы направили рекомендации по неотложной и экстренной помощи

В регионы направили рекомендации по неотложной и экстренной помощи

Рекомендации по неотложной и экстренной помощи направлены в регионы России перед новогодними праздниками, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T13:24

2020-12-29T13:24

2020-12-29T13:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Рекомендации по неотложной и экстренной помощи направлены в регионы России перед новогодними праздниками, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко."Конечно же, праздничные дни для системы здравоохранения, особенно новогодние праздники - это период дополнительной нагрузки, и у населения подчас притупляется чувство опасности. И мы, готовясь непосредственно к этим дням, в субъекты Российской Федерации направили алгоритмы по вопросам не только организации неотложной экстренной помощи, но и рекомендации по проведению информационной кампании по здоровьесберегающему поведению для наших людей", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Также, по его словам, запущен "оперативный мониторинг ситуации в зонах ответственности органов исполнительной власти"."Проведена целая серия селекторных совещаний и очных выездов, в том числе сегодня прошло финальное заслушивание регионов по готовности оказания (помощи - ред.) в праздничные дни", - добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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