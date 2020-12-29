https://ria.ru/20201229/profstazhirovka-1591414059.html

Почти 16 тысяч студентов стали участниками проекта "Профстажировки 2.0"

Почти 16 тысяч студентов стали участниками проекта "Профстажировки 2.0"

Почти 16 тысяч российских студентов стали в 2020 году участниками конкурсов студработ в рамках проекта "Профстажировки 2.0", реализуемого совместно платформой... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T16:14

2020-12-29T16:14

2020-12-29T16:14

общероссийский народный фронт

образование - общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Почти 16 тысяч российских студентов стали в 2020 году участниками конкурсов студработ в рамках проекта "Профстажировки 2.0", реализуемого совместно платформой "Россия – страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Более тысячи конкурсантов, успешно решивших кейсы от работодателей-партнеров проекта, получили приглашения на стажировки в крупнейшие компании страны. Он добавил, что сейчас на платформе проекта размещено 4775 кейсов от 1408 партнеров-работодателей. К решению этих задач в рамках третьего сезона конкурса после одобрения заявок уже приступили 5989 студентов вузов и ссузов.В 2020 году участники проекта также приняли активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, десятки конкурсантов присоединились к волонтерскому движению и акции взаимопомощи #МыВместе. Как отмечается в сообщении, "Профстажировки" – это еще и платформа, которая позволяет работодателю и студенту взаимодействовать напрямую. Сегодня на ней зарегистрировались 146 454 студента. Для студентов участие в конкурсе дает не только полезные знания, практику и опыт, но и открывает новые возможности для реализации своих проектов, в основе которых лежат решения кейсов.Третий сезон проекта "Профстажировки 2.0" стартовал 1 сентября. Этап подачи заявок на кейсы работодателей завершился 7 декабря. В итоге было подано 9472 заявки. Готовые решения принимаются до 15 января 2021 года, после чего кейсодержатели начнут отбор лучших проектов. Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20200519/1571668950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, образование - общество