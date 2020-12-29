https://ria.ru/20201229/profstazhirovka-1591414059.html
Почти 16 тысяч студентов стали участниками проекта "Профстажировки 2.0"
Почти 16 тысяч студентов стали участниками проекта "Профстажировки 2.0"
Почти 16 тысяч российских студентов стали в 2020 году участниками конкурсов студработ в рамках проекта "Профстажировки 2.0", реализуемого совместно платформой... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T16:14
2020-12-29T16:14
2020-12-29T16:14
общероссийский народный фронт
образование - общество
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Почти 16 тысяч российских студентов стали в 2020 году участниками конкурсов студработ в рамках проекта "Профстажировки 2.0", реализуемого совместно платформой "Россия – страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Более тысячи конкурсантов, успешно решивших кейсы от работодателей-партнеров проекта, получили приглашения на стажировки в крупнейшие компании страны. Он добавил, что сейчас на платформе проекта размещено 4775 кейсов от 1408 партнеров-работодателей. К решению этих задач в рамках третьего сезона конкурса после одобрения заявок уже приступили 5989 студентов вузов и ссузов.В 2020 году участники проекта также приняли активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, десятки конкурсантов присоединились к волонтерскому движению и акции взаимопомощи #МыВместе. Как отмечается в сообщении, "Профстажировки" – это еще и платформа, которая позволяет работодателю и студенту взаимодействовать напрямую. Сегодня на ней зарегистрировались 146 454 студента. Для студентов участие в конкурсе дает не только полезные знания, практику и опыт, но и открывает новые возможности для реализации своих проектов, в основе которых лежат решения кейсов.Третий сезон проекта "Профстажировки 2.0" стартовал 1 сентября. Этап подачи заявок на кейсы работодателей завершился 7 декабря. В итоге было подано 9472 заявки. Готовые решения принимаются до 15 января 2021 года, после чего кейсодержатели начнут отбор лучших проектов. Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общероссийский народный фронт, образование - общество
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости
. Почти 16 тысяч российских студентов стали в 2020 году участниками конкурсов студработ в рамках проекта "Профстажировки 2.0", реализуемого совместно платформой "Россия – страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом
, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Более тысячи конкурсантов, успешно решивших кейсы от работодателей-партнеров проекта, получили приглашения на стажировки в крупнейшие компании страны.
"Мы завершаем этот год с хорошими показателями: за первые два сезона на участие в проекте поступило 15848 заявок. Победителями стали 505 участников первого и 636 конкурсантов второго сезонов, которые представляют свыше 50 регионов России. Всех лауреатов наши партнеры пригласили к себе на стажировки, которые в 2020 году проходили, по большей части, дистанционно", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
Он добавил, что сейчас на платформе проекта размещено 4775 кейсов от 1408 партнеров-работодателей. К решению этих задач в рамках третьего сезона конкурса после одобрения заявок уже приступили 5989 студентов вузов и ссузов.
В 2020 году участники проекта также приняли активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, десятки конкурсантов присоединились к волонтерскому движению и акции взаимопомощи #МыВместе.
Как отмечается в сообщении, "Профстажировки" – это еще и платформа, которая позволяет работодателю и студенту взаимодействовать напрямую. Сегодня на ней зарегистрировались 146 454 студента. Для студентов участие в конкурсе дает не только полезные знания, практику и опыт, но и открывает новые возможности для реализации своих проектов, в основе которых лежат решения кейсов.
Третий сезон проекта "Профстажировки 2.0" стартовал 1 сентября. Этап подачи заявок на кейсы работодателей завершился 7 декабря. В итоге было подано 9472 заявки. Готовые решения принимаются до 15 января 2021 года, после чего кейсодержатели начнут отбор лучших проектов.
Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".