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Дмитрий Маликов считает, что надо уступать место молодежи
Дмитрий Маликов считает, что надо уступать место молодежи
Российский певец, композитор и пианист Дмитрий Маликов в программе "Личные Связи" на YouTube высказал мнение о том, что старшему поколению артистов надо... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:31
2020-12-29T12:39
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский певец, композитор и пианист Дмитрий Маликов в программе "Личные Связи" на YouTube высказал мнение о том, что старшему поколению артистов надо уступать место молодежи и искать себя."Ты уверен, что настала пора уступать место молодежи? И есть ли кому уступать?" — уточнил ведущий программы Юрий Костин.Музыкант ответил, что это в любом случае "неизбежно", так как дети растут и будут слушать музыку, которая им нравится, — своих сверстников. А уже какой будут эти мелодии, по словам артиста, сейчас сложно спрогнозировать.Из наиболее интересных, на его взгляд, современных исполнителей Маликов выделил Jony (настоящее имя —Джахид Афраил оглы Гусейнли). По мнению Дмитрия, у него и некоторых других молодых исполнителей есть своя манера и лирика."Она у них какая-то чувственная, доходчивая. Они прям плачут. Я иногда вижу, когда мне попадаются в Instagram какие-то сторис или видео молодых девчонок, которые кайфуют от этих песен так же, как мое поколение когда-то кайфовало от композиций того времени. Это нормально. Поп-музыка — это удел молодежи", — уверен Маликов.
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музыка, знаменитости, звезды, youtube, дмитрий маликов

Дмитрий Маликов считает, что надо уступать место молодежи

12:31 29.12.2020 (обновлено: 12:39 29.12.2020)
 
© Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций / Перейти в фотобанкПевец, музыкант Дмитрий Маликов во время записи онлайн-концерта "Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!" !" в поддержку медиков, борющимся с эпидемией коронавируса
Певец, музыкант Дмитрий Маликов во время записи онлайн-концерта Нашим врачам. Мы говорим вам: Спасибо! ! в поддержку медиков, борющимся с эпидемией коронавируса - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский певец, композитор и пианист Дмитрий Маликов в программе "Личные Связи" на YouTube высказал мнение о том, что старшему поколению артистов надо уступать место молодежи и искать себя.

"Я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепианной, продолжаю писать песни. Может, не так рьяно и активно как раньше, но, тем не менее, я надеюсь, что моя песенка еще не спета", — сказал Маликов.

"Ты уверен, что настала пора уступать место молодежи? И есть ли кому уступать?" — уточнил ведущий программы Юрий Костин.
Музыкант ответил, что это в любом случае "неизбежно", так как дети растут и будут слушать музыку, которая им нравится, — своих сверстников. А уже какой будут эти мелодии, по словам артиста, сейчас сложно спрогнозировать.
"Думаю, нашим родителям тоже не нравилось, что мы делаем, так же, как и нам сейчас многое не нравится", — пояснил певец свое мнение.
Из наиболее интересных, на его взгляд, современных исполнителей Маликов выделил Jony (настоящее имя —Джахид Афраил оглы Гусейнли). По мнению Дмитрия, у него и некоторых других молодых исполнителей есть своя манера и лирика.
"Она у них какая-то чувственная, доходчивая. Они прям плачут. Я иногда вижу, когда мне попадаются в Instagram какие-то сторис или видео молодых девчонок, которые кайфуют от этих песен так же, как мое поколение когда-то кайфовало от композиций того времени. Это нормально. Поп-музыка — это удел молодежи", — уверен Маликов.
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