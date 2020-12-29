https://ria.ru/20201229/malikov-1591348255.html

Дмитрий Маликов считает, что надо уступать место молодежи

Дмитрий Маликов считает, что надо уступать место молодежи

Российский певец, композитор и пианист Дмитрий Маликов в программе "Личные Связи" на YouTube высказал мнение о том, что старшему поколению артистов надо... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:31

2020-12-29T12:31

2020-12-29T12:39

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский певец, композитор и пианист Дмитрий Маликов в программе "Личные Связи" на YouTube высказал мнение о том, что старшему поколению артистов надо уступать место молодежи и искать себя."Ты уверен, что настала пора уступать место молодежи? И есть ли кому уступать?" — уточнил ведущий программы Юрий Костин.Музыкант ответил, что это в любом случае "неизбежно", так как дети растут и будут слушать музыку, которая им нравится, — своих сверстников. А уже какой будут эти мелодии, по словам артиста, сейчас сложно спрогнозировать.Из наиболее интересных, на его взгляд, современных исполнителей Маликов выделил Jony (настоящее имя —Джахид Афраил оглы Гусейнли). По мнению Дмитрия, у него и некоторых других молодых исполнителей есть своя манера и лирика."Она у них какая-то чувственная, доходчивая. Они прям плачут. Я иногда вижу, когда мне попадаются в Instagram какие-то сторис или видео молодых девчонок, которые кайфуют от этих песен так же, как мое поколение когда-то кайфовало от композиций того времени. Это нормально. Поп-музыка — это удел молодежи", — уверен Маликов.

https://ria.ru/20191223/1562729710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, знаменитости, звезды, youtube, дмитрий маликов