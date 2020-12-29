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Дмитрий Маликов считает, что надо уступать место молодежи
Дмитрий Маликов считает, что надо уступать место молодежи
Российский певец, композитор и пианист Дмитрий Маликов в программе "Личные Связи" на YouTube высказал мнение о том, что старшему поколению артистов надо... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T12:31
2020-12-29T12:31
2020-12-29T12:39
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский певец, композитор и пианист Дмитрий Маликов в программе "Личные Связи" на YouTube высказал мнение о том, что старшему поколению артистов надо уступать место молодежи и искать себя."Ты уверен, что настала пора уступать место молодежи? И есть ли кому уступать?" — уточнил ведущий программы Юрий Костин.Музыкант ответил, что это в любом случае "неизбежно", так как дети растут и будут слушать музыку, которая им нравится, — своих сверстников. А уже какой будут эти мелодии, по словам артиста, сейчас сложно спрогнозировать.Из наиболее интересных, на его взгляд, современных исполнителей Маликов выделил Jony (настоящее имя —Джахид Афраил оглы Гусейнли). По мнению Дмитрия, у него и некоторых других молодых исполнителей есть своя манера и лирика."Она у них какая-то чувственная, доходчивая. Они прям плачут. Я иногда вижу, когда мне попадаются в Instagram какие-то сторис или видео молодых девчонок, которые кайфуют от этих песен так же, как мое поколение когда-то кайфовало от композиций того времени. Это нормально. Поп-музыка — это удел молодежи", — уверен Маликов.
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музыка, знаменитости, звезды, youtube, дмитрий маликов
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Российский певец, композитор и пианист Дмитрий Маликов в программе "Личные Связи" на YouTube высказал
мнение о том, что старшему поколению артистов надо уступать место молодежи и искать себя.
"Я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепианной, продолжаю писать песни. Может, не так рьяно и активно как раньше, но, тем не менее, я надеюсь, что моя песенка еще не спета", — сказал Маликов.
"Ты уверен, что настала пора уступать место молодежи? И есть ли кому уступать?" — уточнил ведущий программы Юрий Костин.
Музыкант ответил, что это в любом случае "неизбежно", так как дети растут и будут слушать музыку, которая им нравится, — своих сверстников. А уже какой будут эти мелодии, по словам артиста, сейчас сложно спрогнозировать.
"Думаю, нашим родителям тоже не нравилось, что мы делаем, так же, как и нам сейчас многое не нравится", — пояснил певец свое мнение.
Из наиболее интересных, на его взгляд, современных исполнителей Маликов выделил Jony (настоящее имя —Джахид Афраил оглы Гусейнли). По мнению Дмитрия, у него и некоторых других молодых исполнителей есть своя манера и лирика.
"Она у них какая-то чувственная, доходчивая. Они прям плачут. Я иногда вижу, когда мне попадаются в Instagram какие-то сторис или видео молодых девчонок, которые кайфуют от этих песен так же, как мое поколение когда-то кайфовало от композиций того времени. Это нормально. Поп-музыка — это удел молодежи", — уверен Маликов.