https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591450755.html
Врач объяснил, почему он и его коллеги лежали у постели больного COVID-19
Врач объяснил, почему он и его коллеги лежали у постели больного COVID-19
Врач, который попал на разлетевшийся в Сети снимок из отделения для коронавирусных больных, рассказал "Газете.Ru", что он и его коллеги не спали на полу, а... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T18:38
2020-12-29T18:38
2020-12-29T18:38
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Врач, который попал на разлетевшийся в Сети снимок из отделения для коронавирусных больных, рассказал "Газете.Ru", что он и его коллеги не спали на полу, а прилегли отдохнуть.Он отметил, что ночная смена была незапланированной. До этого врач уже работал днем и собирался уходить. Но одну из пациенток охватила паническая атака, в результате которой она начала отрывать кислородную маску и катетеры. "Это можно сравнить с утоплением, когда человек подсознательно пытается ухватиться за какие-то предметы, барахтается. Она думала, что кислородная маска мешает дышать", — пояснил врач.По его словам, за пациенткой нужно было смотреть, поэтому медики остались на работе, чтобы ей помочь.Врач уточнил, что он и его коллеги не прекращали следить за мониторами, пульсом и маской даже во время отдыха. Медик также добавил, что пациентке, за которой они присматривали, уже стало лучше.Он признался, что после работы в ночь ему снова пришлось выйти на смену днем, так что отдохнуть получилось только к вечеру. Ранее в Сети появилась фотография из COVID-отделения в Сосновом бору Ленинградской области, на которой трое врачей лежат на полу около кровати больного. Снимок с камер видеонаблюдения в палате сделала старшая медсестра отделения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сосновый бор, ленинградская область, общество
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Врач, который попал на разлетевшийся в Сети снимок из отделения для коронавирусных больных, рассказал "Газете.Ru"
, что он и его коллеги не спали на полу, а прилегли отдохнуть.
"Просто, вымотавшись физически и морально, мы под утро прилегли на холодный пол, потные в этих костюмах, которые не дышат, чтобы как-то ощутить прохладу, чтобы хоть как-то отдохнуть", — сказал медик.
Он отметил, что ночная смена была незапланированной. До этого врач уже работал днем и собирался уходить. Но одну из пациенток охватила паническая атака, в результате которой она начала отрывать кислородную маску и катетеры.
"Это можно сравнить с утоплением, когда человек подсознательно пытается ухватиться за какие-то предметы, барахтается. Она думала, что кислородная маска мешает дышать", — пояснил врач.
По его словам, за пациенткой нужно было смотреть, поэтому медики остались на работе, чтобы ей помочь.
Врач уточнил, что он и его коллеги не прекращали следить за мониторами, пульсом и маской даже во время отдыха.
Медик также добавил, что пациентке, за которой они присматривали, уже стало лучше.
Он признался, что после работы в ночь ему снова пришлось выйти на смену днем, так что отдохнуть получилось только к вечеру.
Ранее в Сети появилась фотография из COVID-отделения в Сосновом бору Ленинградской области
, на которой трое врачей лежат на полу около кровати больного. Снимок с камер видеонаблюдения в палате сделала старшая медсестра отделения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.