https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591450755.html

Врач объяснил, почему он и его коллеги лежали у постели больного COVID-19

Врач объяснил, почему он и его коллеги лежали у постели больного COVID-19

Врач, который попал на разлетевшийся в Сети снимок из отделения для коронавирусных больных, рассказал "Газете.Ru", что он и его коллеги не спали на полу, а... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T18:38

2020-12-29T18:38

2020-12-29T18:38

распространение нового коронавируса

сосновый бор

ленинградская область

общество

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Врач, который попал на разлетевшийся в Сети снимок из отделения для коронавирусных больных, рассказал "Газете.Ru", что он и его коллеги не спали на полу, а прилегли отдохнуть.Он отметил, что ночная смена была незапланированной. До этого врач уже работал днем и собирался уходить. Но одну из пациенток охватила паническая атака, в результате которой она начала отрывать кислородную маску и катетеры. "Это можно сравнить с утоплением, когда человек подсознательно пытается ухватиться за какие-то предметы, барахтается. Она думала, что кислородная маска мешает дышать", — пояснил врач.По его словам, за пациенткой нужно было смотреть, поэтому медики остались на работе, чтобы ей помочь.Врач уточнил, что он и его коллеги не прекращали следить за мониторами, пульсом и маской даже во время отдыха. Медик также добавил, что пациентке, за которой они присматривали, уже стало лучше.Он признался, что после работы в ночь ему снова пришлось выйти на смену днем, так что отдохнуть получилось только к вечеру. Ранее в Сети появилась фотография из COVID-отделения в Сосновом бору Ленинградской области, на которой трое врачей лежат на полу около кровати больного. Снимок с камер видеонаблюдения в палате сделала старшая медсестра отделения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/koronavirus-1591408403.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

сосновый бор

ленинградская область

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сосновый бор, ленинградская область, общество