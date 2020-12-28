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Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом
Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом
Актер Сергей Жигунов сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:13
2020-12-28T15:13
2020-12-28T15:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей жигунов
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Актер Сергей Жигунов сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице."К сожалению, да", - сказал Жигунов в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли он госпитализирован с коронавирусом.Собеседник агентства добавил, что самочувствие "трудно описать".Сергей Жигунов - актер, телеведущий и продюсер, заслуженный артист РФ. Наиболее известен по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей жигунов, общество
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Актер Сергей Жигунов
сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице.
"К сожалению, да", - сказал Жигунов в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли он госпитализирован с коронавирусом.
Собеседник агентства добавил, что самочувствие "трудно описать".
Сергей Жигунов - актер, телеведущий и продюсер, заслуженный артист РФ. Наиболее известен по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.