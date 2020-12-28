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Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом
Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом
Актер Сергей Жигунов сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:13
2020-12-28T15:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей жигунов
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Актер Сергей Жигунов сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице."К сожалению, да", - сказал Жигунов в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли он госпитализирован с коронавирусом.Собеседник агентства добавил, что самочувствие "трудно описать".Сергей Жигунов - актер, телеведущий и продюсер, заслуженный артист РФ. Наиболее известен по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей жигунов, общество

Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом

15:13 28.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков Актер и продюсер Сергей Жигунов
 Актер и продюсер Сергей Жигунов - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Актер Сергей Жигунов сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице.
"К сожалению, да", - сказал Жигунов в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли он госпитализирован с коронавирусом.
Собеседник агентства добавил, что самочувствие "трудно описать".
Сергей Жигунов - актер, телеведущий и продюсер, заслуженный артист РФ. Наиболее известен по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".
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