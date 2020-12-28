https://ria.ru/20201228/zhigunov-1591236905.html

Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом

Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом

Актер Сергей Жигунов сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:13

2020-12-28T15:13

2020-12-28T15:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

сергей жигунов

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Актер Сергей Жигунов сообщил, что заболел коронавирусом и находится в больнице."К сожалению, да", - сказал Жигунов в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли он госпитализирован с коронавирусом.Собеседник агентства добавил, что самочувствие "трудно описать".Сергей Жигунов - актер, телеведущий и продюсер, заслуженный артист РФ. Наиболее известен по ролям в фильмах "Гардемарины, вперёд!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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