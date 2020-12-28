https://ria.ru/20201228/vzryv-1591305491.html

В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме

В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме

Взрыв газа произошел в строящемся частном доме в Назрани, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах Ингушетии. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T21:32

2020-12-28T21:32

2020-12-28T21:33

республика ингушетия

назрань

происшествия

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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Взрыв газа произошел в строящемся частном доме в Назрани, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах Ингушетии."Около 20 часов в строящемся частном доме на улице Джабагиева в Назрани произошел взрыв бытового газа. В результате, по предварительным данным, пострадал один человек, погибших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.Обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20201228/otravlenie-1591302141.html

республика ингушетия

назрань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, назрань, происшествия