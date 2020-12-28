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В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме
В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме
Взрыв газа произошел в строящемся частном доме в Назрани, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах Ингушетии. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T21:32
2020-12-28T21:33
республика ингушетия
назрань
происшествия
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Взрыв газа произошел в строящемся частном доме в Назрани, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах Ингушетии."Около 20 часов в строящемся частном доме на улице Джабагиева в Назрани произошел взрыв бытового газа. В результате, по предварительным данным, пострадал один человек, погибших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.Обстоятельства произошедшего выясняются.
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республика ингушетия, назрань, происшествия

В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме

21:32 28.12.2020 (обновлено: 21:33 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Взрыв газа произошел в строящемся частном доме в Назрани, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах Ингушетии.
"Около 20 часов в строящемся частном доме на улице Джабагиева в Назрани произошел взрыв бытового газа. В результате, по предварительным данным, пострадал один человек, погибших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Республика ИнгушетияНазраньПроисшествия
 
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