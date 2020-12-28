https://ria.ru/20201228/vytrezvitel-1591216605.html

В РПЦ прокомментировали восстановление вытрезвителей в России

В РПЦ прокомментировали восстановление вытрезвителей в России

В Московском патриархате поддерживают восстановление в России вытрезвителей – не как "карательной инстанции", а как "центров помощи" для всех граждан, причем... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:43

2020-12-28T13:43

2020-12-28T13:43

религия и мировоззрение

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В Московском патриархате поддерживают восстановление в России вытрезвителей – не как "карательной инстанции", а как "центров помощи" для всех граждан, причем вне зависимости от уровня их доходов, сообщает в понедельник синодальный отдел по благотворительности.Сенаторы на заседании в пятницу приняли пакет законов о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Документ дает регионам право с 1 января 2021 года создавать медицинские вытрезвители "на принципах партнерства с частными организациями"."Это решение назрело давно. Вытрезвители смогут спасти тысячи жизней, чтобы люди в состоянии алкогольного опьянения просто не умирали на улице. При этом вытрезвители должны быть точками входа в систему реабилитации, а не только местом разовой помощи", - заявил руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела, директор московского церковного центра амбулаторной помощи зависимым "Реабилитация Live" Алексей Лазарев.Вытрезвители должны находиться в ведении Минздрава, добавил он. "Мы не хотим возвращения вытрезвителей как карательной инстанции. Они должны быть центрами помощи", - подчеркнул представитель Церкви.По его мнению, к участию частного сектора в работе вытрезвителей следует подходить осторожно.Он напомнил, что по всей стране работают десятки центров помощи зависимым основного периода реабилитации. "Если человек хочет пройти реабилитацию у нас, мы можем подобрать для него подходящий центр. Мы готовы к сотрудничеству с властями регионов для распространения информации в вытрезвителях о церковных центрах помощи зависимым. Если человек хочет изменить свою жизнь, важно ему предоставить такую возможность", - добавил эксперт.По информации синодального отдела, сегодня работают более 300 церковных структур помощи зависимым, в том числе десятки центров основного периода реабилитации. Создана интерактивная база данных церковных реабилитационных центров. На сайте protivnarko.ru доступен поисковик, с помощью которого можно самостоятельно подобрать центр. Также для всех регионов России действует единый телефон церковной помощи зависимым: 8-800-600-16-93.

https://ria.ru/20190911/1558563423.html

https://ria.ru/20201224/sobor-1590793278.html

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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение