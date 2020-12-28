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В Подмосковье уточнили график проведения вакцинации в праздники
В Подмосковье уточнили график проведения вакцинации в праздники
Власти Подмосковья уточнили, что жители региона не смогут привиться от коронавируса лишь 1 и 7 января, а не неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:50
2020-12-28T14:50
2020-12-28T15:10
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Власти Подмосковья уточнили, что жители региона не смогут привиться от коронавируса лишь 1 и 7 января, а не неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании областного правительства сообщил, что с 1 по 7 января вакцинация от COVID-19 в Подмосковье проводиться не будет."Прививать от ковида в Подмосковье не будут только два дня – 1 и 7 января, а не неделю", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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