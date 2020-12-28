https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591231232.html

В Подмосковье уточнили график проведения вакцинации в праздники

В Подмосковье уточнили график проведения вакцинации в праздники

Власти Подмосковья уточнили, что жители региона не смогут привиться от коронавируса лишь 1 и 7 января, а не неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:50

2020-12-28T14:50

2020-12-28T15:10

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589723162_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_ddfd0ed65e6ef403e8e87c8c6b2bca0d.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Власти Подмосковья уточнили, что жители региона не смогут привиться от коронавируса лишь 1 и 7 января, а не неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании областного правительства сообщил, что с 1 по 7 января вакцинация от COVID-19 в Подмосковье проводиться не будет."Прививать от ковида в Подмосковье не будут только два дня – 1 и 7 января, а не неделю", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество