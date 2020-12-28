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https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591225662.html
В Подмосковье приостановят вакцинацию от COVID-19 в праздники
В Подмосковье приостановят вакцинацию от COVID-19 в праздники
Вакцинацию от COVID-19 приостановят в Подмосковье в период с 1 по 7 января, после праздников она будет продолжена, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:26
2020-12-28T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 приостановят в Подмосковье в период с 1 по 7 января, после праздников она будет продолжена, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."С 7 января, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию. С 1 по 7 января у нас будет пауза по вакцинам, а соответственно с 7 числа все силы и средства мобилизованы, чтобы вакцинацию продолжать", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье приостановят вакцинацию от COVID-19 в праздники

14:26 28.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОчередь перед процедурным кабинетом, где проходит вакцинация
Очередь перед процедурным кабинетом, где проходит вакцинация - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 приостановят в Подмосковье в период с 1 по 7 января, после праздников она будет продолжена, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"С 7 января, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию. С 1 по 7 января у нас будет пауза по вакцинам, а соответственно с 7 числа все силы и средства мобилизованы, чтобы вакцинацию продолжать", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Указатель в поликлинике - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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