https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591225662.html
В Подмосковье приостановят вакцинацию от COVID-19 в праздники
В Подмосковье приостановят вакцинацию от COVID-19 в праздники
Вакцинацию от COVID-19 приостановят в Подмосковье в период с 1 по 7 января, после праздников она будет продолжена, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:26
2020-12-28T14:26
2020-12-28T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 приостановят в Подмосковье в период с 1 по 7 января, после праздников она будет продолжена, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."С 7 января, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию. С 1 по 7 января у нас будет пауза по вакцинам, а соответственно с 7 числа все силы и средства мобилизованы, чтобы вакцинацию продолжать", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591223570.html
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