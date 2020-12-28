https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591225662.html

В Подмосковье приостановят вакцинацию от COVID-19 в праздники

В Подмосковье приостановят вакцинацию от COVID-19 в праздники

Вакцинацию от COVID-19 приостановят в Подмосковье в период с 1 по 7 января, после праздников она будет продолжена, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:26

2020-12-28T14:26

2020-12-28T14:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вакцинацию от COVID-19 приостановят в Подмосковье в период с 1 по 7 января, после праздников она будет продолжена, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."С 7 января, несмотря на праздники, мы будем продолжать вакцинацию. С 1 по 7 января у нас будет пауза по вакцинам, а соответственно с 7 числа все силы и средства мобилизованы, чтобы вакцинацию продолжать", - сказал Воробьев в ходе заседания областного правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591223570.html

московская область (подмосковье)

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