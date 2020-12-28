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В Подмосковье открыли запись на вакцинацию для людей старше 60 лет
В Подмосковье открыли запись на вакцинацию для людей старше 60 лет
Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 открывается для жителей Подмосковья старше 60 лет с понедельника, заявила министр здравоохранения... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:14
2020-12-28T14:14
2020-12-28T14:25
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 открывается для жителей Подмосковья старше 60 лет с понедельника, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."С сегодняшнего дня мы открываем запись для жителей 60+ ... для того, чтобы привлекать жителей наиболее рисковой группы в вакцинацию от COVID-19", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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