https://ria.ru/20201228/vaktsinatsiya-1591223570.html

В Подмосковье открыли запись на вакцинацию для людей старше 60 лет

В Подмосковье открыли запись на вакцинацию для людей старше 60 лет

Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 открывается для жителей Подмосковья старше 60 лет с понедельника, заявила министр здравоохранения... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:14

2020-12-28T14:14

2020-12-28T14:25

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 открывается для жителей Подмосковья старше 60 лет с понедельника, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."С сегодняшнего дня мы открываем запись для жителей 60+ ... для того, чтобы привлекать жителей наиболее рисковой группы в вакцинацию от COVID-19", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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