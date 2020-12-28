https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591277297.html

В России не будут применять комбинацию вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

В России не будут применять комбинацию вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Россия будет использовать комплексную вакцину "Спутник V" для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:16

2020-12-28T18:16

2020-12-28T18:35

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

astrazeneca

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589704599_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_bb59d83ebc31e22a5ab7a682c0d55e37.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия будет использовать комплексную вакцину "Спутник V" для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург."Россия в настоящее время будет использовать тот препарат "Спутник V" в классическом варианте, в котором он существует. А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания", - сказал Гинцбург в эфире "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, astrazeneca , общество