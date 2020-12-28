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В России не будут применять комбинацию вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
В России не будут применять комбинацию вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Россия будет использовать комплексную вакцину "Спутник V" для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:16
2020-12-28T18:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
astrazeneca
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия будет использовать комплексную вакцину "Спутник V" для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург."Россия в настоящее время будет использовать тот препарат "Спутник V" в классическом варианте, в котором он существует. А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания", - сказал Гинцбург в эфире "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, astrazeneca , общество

В России не будут применять комбинацию вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

18:16 28.12.2020 (обновлено: 18:35 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия будет использовать комплексную вакцину "Спутник V" для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Россия в настоящее время будет использовать тот препарат "Спутник V" в классическом варианте, в котором он существует. А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания", - сказал Гинцбург в эфире "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоAstraZenecaОбщество
 
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