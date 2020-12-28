https://ria.ru/20201228/prigovor-1591213753.html

Житель Алтайского края получил 3,5 года колонии за истязание детей

Житель Алтайского края получил 3,5 года колонии за истязание детей

Житель села Хмелевка Алтайского края осужден на 3,5 года колонии общего режима за истязание шестерых детей, сообщается на сайте СК по региону. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:24

2020-12-28T13:24

2020-12-28T13:24

алтайский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Житель села Хмелевка Алтайского края осужден на 3,5 года колонии общего режима за истязание шестерых детей, сообщается на сайте СК по региону.По предварительным данным следствия и суда, у неоднократно судимого мужчины находились на воспитании шесть детей, трое из которых - дети сожительницы от предыдущего брака. С августа 2018 года по декабрь 2019 года мужчина "беспричинно истязал малолетних, используя малозначительные поводы". Он бил детей руками, ногами и различными предметами. Сейчас дети проживают в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, поскольку их родная мать скончалась в январе 2020 года.Мужчина признан виновным по статьям "причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".Как сообщалось ранее, также в ноябре 2019 года мужчина ударил свою сожительницу металлической кочергой, угрожая ей убийством, а в марте 2020 года угрожал убить свою знакомую. Кроме того, следователи в Алтайском крае установили, что мужчина в ноябре 2019 года незаконно приобрел и хранил марихуану массой 147 граммов в высушенном состоянии.

https://ria.ru/20201217/izbienie-1589626770.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, происшествия