https://ria.ru/20201228/prigovor-1591213753.html
Житель Алтайского края получил 3,5 года колонии за истязание детей
Житель Алтайского края получил 3,5 года колонии за истязание детей
Житель села Хмелевка Алтайского края осужден на 3,5 года колонии общего режима за истязание шестерых детей, сообщается на сайте СК по региону. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:24
2020-12-28T13:24
2020-12-28T13:24
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Житель села Хмелевка Алтайского края осужден на 3,5 года колонии общего режима за истязание шестерых детей, сообщается на сайте СК по региону.По предварительным данным следствия и суда, у неоднократно судимого мужчины находились на воспитании шесть детей, трое из которых - дети сожительницы от предыдущего брака. С августа 2018 года по декабрь 2019 года мужчина "беспричинно истязал малолетних, используя малозначительные поводы". Он бил детей руками, ногами и различными предметами. Сейчас дети проживают в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, поскольку их родная мать скончалась в январе 2020 года.Мужчина признан виновным по статьям "причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".Как сообщалось ранее, также в ноябре 2019 года мужчина ударил свою сожительницу металлической кочергой, угрожая ей убийством, а в марте 2020 года угрожал убить свою знакомую. Кроме того, следователи в Алтайском крае установили, что мужчина в ноябре 2019 года незаконно приобрел и хранил марихуану массой 147 граммов в высушенном состоянии.
https://ria.ru/20201217/izbienie-1589626770.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_990442db049060440237a39a1b97e365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, происшествия
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Житель села Хмелевка Алтайского края
осужден на 3,5 года колонии общего режима за истязание шестерых детей, сообщается на сайте
СК по региону.
По предварительным данным следствия и суда, у неоднократно судимого мужчины находились на воспитании шесть детей, трое из которых - дети сожительницы от предыдущего брака. С августа 2018 года по декабрь 2019 года мужчина "беспричинно истязал малолетних, используя малозначительные поводы". Он бил детей руками, ногами и различными предметами. Сейчас дети проживают в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, поскольку их родная мать скончалась в январе 2020 года.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему жителю Заринского района... В ходе следствия обвиняемый свою вину в содеянном признал полностью. Суд... признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по статьям "причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".
Как сообщалось ранее, также в ноябре 2019 года мужчина ударил свою сожительницу металлической кочергой, угрожая ей убийством, а в марте 2020 года угрожал убить свою знакомую. Кроме того, следователи в Алтайском крае установили, что мужчина в ноябре 2019 года незаконно приобрел и хранил марихуану массой 147 граммов в высушенном состоянии.