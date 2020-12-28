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Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
Иран обвиняет 48 человек из-за их причастности к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США, заявил секретарь... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:35
2020-12-28T15:35
гибель иранского генерала касема сулеймани
касем сулеймани
корпус стражей исламской революции
германия
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Иран обвиняет 48 человек из-за их причастности к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США, заявил секретарь штаба по правам человека страны Али Бакери.По его словам, странам, которые так или иначе оказались связаны и вовлечены в произошедшее, Иран направил запрос с требованием предоставить информацию."Последний страной была Германия. До нас дошла информация, что американская база Рамштайн в Германии замешена в обмене данных между американскими беспилотниками, задействованными в убийстве Сулеймани", - отметил чиновник.Днем ранее помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что эти 48 обвиняемых – основные лица, причастные к операции. Прежде власти Ирана сообщали о более 30 обвиняемых, во главе которых – президент США Дональд Трамп.США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
https://ria.ru/20200919/suleymani-1577476289.html
https://ria.ru/20200629/1573622122.html
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гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, германия, иран, сша, в мире

Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани

15:35 28.12.2020
 
© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo
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ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Иран обвиняет 48 человек из-за их причастности к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США, заявил секретарь штаба по правам человека страны Али Бакери.
"По делу Касема Сулеймани идентифицированы 48 обвиняемых, предприняты необходимые шаги по привлечению их к ответственности", - заявил Бакери, чьи слова публикует пресс-служба судебной власти Ирана.
По его словам, странам, которые так или иначе оказались связаны и вовлечены в произошедшее, Иран направил запрос с требованием предоставить информацию.
"Последний страной была Германия. До нас дошла информация, что американская база Рамштайн в Германии замешена в обмене данных между американскими беспилотниками, задействованными в убийстве Сулеймани", - отметил чиновник.
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020 - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Днем ранее помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что эти 48 обвиняемых – основные лица, причастные к операции. Прежде власти Ирана сообщали о более 30 обвиняемых, во главе которых – президент США Дональд Трамп.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиКорпус стражей исламской революцииГерманияИранСШАВ мире
 
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