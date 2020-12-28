https://ria.ru/20201228/obvinenie-1591241827.html

Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани

Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани

Иран обвиняет 48 человек из-за их причастности к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США, заявил секретарь... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:35

2020-12-28T15:35

2020-12-28T15:35

гибель иранского генерала касема сулеймани

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

германия

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156308/42/1563084298_0:98:1467:923_1920x0_80_0_0_a36a9ff8add0b940f8a382e8346fc7b7.jpg

ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Иран обвиняет 48 человек из-за их причастности к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ходе операции США, заявил секретарь штаба по правам человека страны Али Бакери.По его словам, странам, которые так или иначе оказались связаны и вовлечены в произошедшее, Иран направил запрос с требованием предоставить информацию."Последний страной была Германия. До нас дошла информация, что американская база Рамштайн в Германии замешена в обмене данных между американскими беспилотниками, задействованными в убийстве Сулеймани", - отметил чиновник.Днем ранее помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что эти 48 обвиняемых – основные лица, причастные к операции. Прежде власти Ирана сообщали о более 30 обвиняемых, во главе которых – президент США Дональд Трамп.США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.

https://ria.ru/20200919/suleymani-1577476289.html

https://ria.ru/20200629/1573622122.html

германия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, германия, иран, сша, в мире