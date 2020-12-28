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Для расследования причин крушения судна "Онега" создали федеральный штаб
Для расследования причин крушения судна "Онега" создали федеральный штаб
Штаб для расследования причин крушения судна "Онега" в Баренцевом море создан по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, говорится в сообщении ее... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:35
2020-12-28T13:35
2020-12-28T13:35
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
виктория абрамченко
баренцево море
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
архангельская область
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Штаб для расследования причин крушения судна "Онега" в Баренцевом море создан по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, говорится в сообщении ее пресс-службы.Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море в понедельник утром, на борту находились 19 человек, спасены двое, еще одного нашли мертвым, остальных ищут. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко оперативно создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим в Баренцевом море судном "Онега", - говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба, штаб возглавил исполняющий обязанности руководителя Росрыболовства Хасан Лихов. В штаб вошли представители правительств Мурманской и Архангельской областей, территориальные органы Росрыболовства, Росморречфлота и Морспасслужбы и другие."Штаб должен провести расследование произошедшего, изучить обоснования для выхода судна в море, в том числе, с учетом метеорологических условий, а также исправность судна", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201228/chp-1591213998.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, виктория абрамченко, баренцево море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), архангельская область, происшествия