https://ria.ru/20201228/krushenie-1591215328.html

Для расследования причин крушения судна "Онега" создали федеральный штаб

Для расследования причин крушения судна "Онега" создали федеральный штаб

Штаб для расследования причин крушения судна "Онега" в Баренцевом море создан по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, говорится в сообщении ее... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:35

2020-12-28T13:35

2020-12-28T13:35

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

виктория абрамченко

баренцево море

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

архангельская область

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Штаб для расследования причин крушения судна "Онега" в Баренцевом море создан по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, говорится в сообщении ее пресс-службы.Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море в понедельник утром, на борту находились 19 человек, спасены двое, еще одного нашли мертвым, остальных ищут. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко оперативно создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим в Баренцевом море судном "Онега", - говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба, штаб возглавил исполняющий обязанности руководителя Росрыболовства Хасан Лихов. В штаб вошли представители правительств Мурманской и Архангельской областей, территориальные органы Росрыболовства, Росморречфлота и Морспасслужбы и другие."Штаб должен провести расследование произошедшего, изучить обоснования для выхода судна в море, в том числе, с учетом метеорологических условий, а также исправность судна", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201228/chp-1591213998.html

баренцево море

архангельская область

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, виктория абрамченко, баренцево море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), архангельская область, происшествия