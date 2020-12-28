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Распространение нового коронавируса
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Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
Южная Корея выявила новый штамм коронавируса у трех человек, прибывших из Великобритании, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T04:27
2020-12-28T04:27
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 28 дек – РИА Новости. Южная Корея выявила новый штамм коронавируса у трех человек, прибывших из Великобритании, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).В середине декабря в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса уже нашли в восьми странах. Ряд государств, включая Россию, приостановили авиасообщение с Британией. Южная Корея прекратила перелеты с Британией с 23 декабря и проводит генетический анализ материалов всех заболевших коронавирусом, прибывших оттуда. Даже сейчас в Южную Корею можно попасть из Великобритании через третьи страны.В Южной Корее за сутки зарегистрировали 808 новых больных, всего заразились 57 680 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, южная корея, в мире

Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19

04:27 28.12.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЮжная Корея
Южная Корея - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Южная Корея
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СЕУЛ, 28 дек – РИА Новости. Южная Корея выявила новый штамм коронавируса у трех человек, прибывших из Великобритании, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
В середине декабря в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса уже нашли в восьми странах. Ряд государств, включая Россию, приостановили авиасообщение с Британией. Южная Корея прекратила перелеты с Британией с 23 декабря и проводит генетический анализ материалов всех заболевших коронавирусом, прибывших оттуда. Даже сейчас в Южную Корею можно попасть из Великобритании через третьи страны.
"У трех человек с коронавирусом, прибывших из Великобритании 22 декабря, при генетическом анализе их материала был обнаружен британский вид коронавируса. Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне, и при проверке у них обнаружили вирус, сейчас они находятся в карантине", - сообщило KDCA. Также сейчас проверяют биологический материал еще одной семьи из четырех человек, которые въехали из Великобритании, у них был обнаружен коронавирус.
В Южной Корее за сутки зарегистрировали 808 новых больных, всего заразились 57 680 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияЮжная КореяВ мире
 
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