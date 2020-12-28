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Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19

Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19

Южная Корея выявила новый штамм коронавируса у трех человек, прибывших из Великобритании, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T04:27

2020-12-28T04:27

2020-12-28T04:27

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

южная корея

в мире

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СЕУЛ, 28 дек – РИА Новости. Южная Корея выявила новый штамм коронавируса у трех человек, прибывших из Великобритании, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).В середине декабря в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он смертоноснее или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса уже нашли в восьми странах. Ряд государств, включая Россию, приостановили авиасообщение с Британией. Южная Корея прекратила перелеты с Британией с 23 декабря и проводит генетический анализ материалов всех заболевших коронавирусом, прибывших оттуда. Даже сейчас в Южную Корею можно попасть из Великобритании через третьи страны.В Южной Корее за сутки зарегистрировали 808 новых больных, всего заразились 57 680 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

южная корея

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, южная корея, в мире