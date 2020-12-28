https://ria.ru/20201228/imameev-1591169146.html

Переболевший COVID-19 мэр Благовещенска стал донором антиковидной плазмы

Переболевший COVID-19 мэр Благовещенска стал донором антиковидной плазмы

Мэр Благовещенска Олег Имамеев, переболевший COVID-19 в октябре, стал донором антиковидной плазмы, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:39

2020-12-28T08:39

2020-12-28T08:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

амурская область

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 дек – РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев, переболевший COVID-19 в октябре, стал донором антиковидной плазмы, сообщает администрация города.Имамеев перенес COVID-19 в легкой форме, на сдачу плазмы, по его словам, потребовалось 40 минут."А это может спасти чью-то жизнь. Я бы хотел призвать сдать кровь и плазму всех, кто имеет подходящие показатели для этого", - цитирует мэра администрация.Как отметила врач-трансфузиолог Амурской областной станции переливания крови Татьяна Первенецкая, плазма доноров содержит антитела, в частности иммуноглобулины G."Донор предварительно приходит к нам и обследуется на уровень этих антител. Затем он проходит процедуру аппаратного плазмафереза: у донора забирается только плазма, а кровь возвращается обратно. Плазма проходит процедуру патогенредукции, в ходе которой убиваются всевозможные инфекционные агенты. После этого ее уже можно выдавать лечебным учреждениям по заявкам", - приводит администрация слова Первенецкой.Уточняется, что для доноров процедура абсолютно безопасна, желающих сдать антиковидную плазму "достаточно много, однако, на 10 человек, сдавших биоматериал, пройти по показателям и стать донорами могут, как правило, не более двух-трех человек".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/brechalov-1583735612.html

https://ria.ru/20201227/covid-1591122412.html

амурская область

благовещенск

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск