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Переболевший COVID-19 мэр Благовещенска стал донором антиковидной плазмы
Переболевший COVID-19 мэр Благовещенска стал донором антиковидной плазмы
Мэр Благовещенска Олег Имамеев, переболевший COVID-19 в октябре, стал донором антиковидной плазмы, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:39
2020-12-28T08:39
2020-12-28T08:39
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 дек – РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев, переболевший COVID-19 в октябре, стал донором антиковидной плазмы, сообщает администрация города.Имамеев перенес COVID-19 в легкой форме, на сдачу плазмы, по его словам, потребовалось 40 минут."А это может спасти чью-то жизнь. Я бы хотел призвать сдать кровь и плазму всех, кто имеет подходящие показатели для этого", - цитирует мэра администрация.Как отметила врач-трансфузиолог Амурской областной станции переливания крови Татьяна Первенецкая, плазма доноров содержит антитела, в частности иммуноглобулины G."Донор предварительно приходит к нам и обследуется на уровень этих антител. Затем он проходит процедуру аппаратного плазмафереза: у донора забирается только плазма, а кровь возвращается обратно. Плазма проходит процедуру патогенредукции, в ходе которой убиваются всевозможные инфекционные агенты. После этого ее уже можно выдавать лечебным учреждениям по заявкам", - приводит администрация слова Первенецкой.Уточняется, что для доноров процедура абсолютно безопасна, желающих сдать антиковидную плазму "достаточно много, однако, на 10 человек, сдавших биоматериал, пройти по показателям и стать донорами могут, как правило, не более двух-трех человек".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/brechalov-1583735612.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 дек – РИА Новости.
Мэр Благовещенска
Олег Имамеев, переболевший COVID-19 в октябре, стал донором антиковидной плазмы, сообщает администрация города.
"Мэр Благовещенска Олег Имамеев стал донором антиковидной плазмы, в которой сейчас нуждаются пациенты инфекционных госпиталей. Сегодня, 28 декабря, для проведения соответствующей процедуры мэр побывал на Амурской областной станции переливания крови", - говорится в сообщении.
Имамеев перенес COVID-19 в легкой форме, на сдачу плазмы, по его словам, потребовалось 40 минут.
"А это может спасти чью-то жизнь. Я бы хотел призвать сдать кровь и плазму всех, кто имеет подходящие показатели для этого", - цитирует мэра администрация.
Как отметила врач-трансфузиолог Амурской областной станции переливания крови Татьяна Первенецкая, плазма доноров содержит антитела, в частности иммуноглобулины G.
"Донор предварительно приходит к нам и обследуется на уровень этих антител. Затем он проходит процедуру аппаратного плазмафереза: у донора забирается только плазма, а кровь возвращается обратно. Плазма проходит процедуру патогенредукции, в ходе которой убиваются всевозможные инфекционные агенты. После этого ее уже можно выдавать лечебным учреждениям по заявкам", - приводит администрация слова Первенецкой.
Уточняется, что для доноров процедура абсолютно безопасна, желающих сдать антиковидную плазму "достаточно много, однако, на 10 человек, сдавших биоматериал, пройти по показателям и стать донорами могут, как правило, не более двух-трех человек".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.