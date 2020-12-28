https://ria.ru/20201228/groznyy-1591251080.html
Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
Появилась видеозапись с места вооруженного нападения на сотрудников ППС в Грозном. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:12
2020-12-28T16:12
2020-12-28T16:22
чеченская республика (чечня)
грозный
происшествия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Появилась видеозапись с места вооруженного нападения на сотрудников ППС в Грозном. На снятых из проезжающей машины кадрах видно, что несколько человек после стрельбы лежат на асфальте. На другом ролике, снятом из окна соседнего с местом происшествия дома, видна работа полицейских. Нападение произошло сегодня днем. Как сообщил источник РИА Новости, в ходе инцидента погибли три человека.
https://ria.ru/20201215/boevik-1589408008.html
грозный
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РИА Новости
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Кадры с места стрельбы в Грозном
В Грозном неизвестные напали на сотрудников ППС. По предварительным данным, один сотрудник постовой службы скончался.
2020-12-28T16:12
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РИА Новости
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РИА Новости
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чеченская республика (чечня), грозный, происшествия