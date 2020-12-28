https://ria.ru/20201228/gadzhety-1590984134.html

Почему россиян продолжают судить за шпионские устройства

Почему россиян продолжают судить за шпионские устройства

За покупку и продажу "шпионских" устройств в течение полутора лет осудили и оштрафовали более двухсот человек. С середины 2019-го действуют поправки в УК, не... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:00

2020-12-28T08:00

2020-12-28T08:00

россия

штрафы

законодательство

gps

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков, Даниил Ломакин. За покупку и продажу "шпионских" устройств в течение полутора лет осудили и оштрафовали более двухсот человек. С середины 2019-го действуют поправки в УК, не позволяющие преследовать граждан за такие гаджеты, используемые в бытовых целях. Однако уголовных дел не убавилось. В Госдуме говорят: если ничего не изменится, статью кодекса отредактируют еще раз.Шкурный интерес Жителя Новосибирска по фамилии Шукуров ловили с поличным сразу трое сотрудников местного Управления ФСБ России по ракетной армии. На сайте с бесплатными объявлениями оперативники увидели, что он за 1200 рублей продает GPS-трекер с функцией аудиозаписи. Один из силовиков представился покупателем. После операции Шукурову предъявили обвинение в обороте устройств, предназначенных для негласного получения информации (статья 138.1 УК).В суде мужчина уверял: он не знал, что гаджет запрещенный. Объяснял, что такие свободно продаются в магазинах и он не дорабатывал трекер, чтобы "использовать для шпионажа". Эксперт подтвердил, что это серийное производство.Но позицию обвиняемого суд не принял. В мае 2020-го его приговорили к году заключения условно.Речь в этом деле о таком же устройстве, за которое в 2017-м едва не осудили фермера из Курганской области Евгения Васильева. Трекер он приобрел на "Алиэкспрессе", чтобы следить за теленком — тот постоянно убегал в поле. В итоге — обвинение. Дело получило резонанс.Теленок с маячкомВ декабре 2017 года на пресс-конференции с Владимиром Путиным журналисты задали вопрос о правомерности привлечения Васильева и других к ответственности. Президент пообещал разобраться. Вскоре дело фермера, уже переданное в суд, закрыли. Законодатели, в свою очередь, задумались над корректировкой статьи Уголовного кодекса.Спустя полтора года Госдума приняла поправки к статье 138.1 УК. Законопроект разработала ФСБ России — ведомство, которое чаще всего инициирует возбуждение таких дел.В итоге в законе прописали: привлекать к ответственности можно только за технически доработанные устройства.Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда пояснял — к тем, кто покупает GPS-трекеры, очки с видеокамерой и другие гаджеты для бытовых целей, претензий больше не будет.Счет на сотниОднако людей до сих пор судят за оборот именно таких устройств, открыто продающихся в интернет-магазинах, на рынках и площадках с частными объявлениями.В Генпрокуратуре сообщили: всего в 2019 году совершено 125 преступлений, предусмотренных статьей 138.1 УК, а за первую половину 2020-го зарегистрировано 87 случаев. То есть уголовному преследованию подверглось более двухсот человек.Далеко не все дела заканчивались приговорами. По данным Верховного суда России, в 2019-м осудили 79 граждан. За первое полугодие 2020-го — 21.Тот факт, что приговор вынесли только в половине случаев, — новшество в судебной практике. Раньше признавших вину наказывали штрафами, а в случае непризнания давали до двух лет условно. Сегодня раскаявшимся назначают так называемый судебный штраф. Дело тогда прекращают и человека не считают судимым.Так, например, в апреле 2020 года жителю Кемерово по фамилии Коцур назначили штраф в размере десяти тысяч рублей. Он продавал на "Авито" "шпионскую" флешку за 1200 рублей и полностью раскаялся в содеянном.Однако не все отделываются взысканием. Районный суд в Казани при схожих обстоятельствах счел невозможным закрыть дело в отношении местного жителя. Мужчина купил, а спустя время пытался продать пожарный датчик со встроенной видеокамерой. В приговоре от мая 2020 года указано: необходимое условие для прекращения — возмещение ущерба или заглаживание вины — не соблюдено. Кому подсудимый нанес ущерб и каким образом он мог загладить вину — неизвестно.В итоге привлекать за шпионские гаджеты меньше не стали — в предыдущие годы под суд за это отдавали в среднем по 230 граждан.До лампочкиПосле дела Васильева владельцы "шпионских" гаджетов чаще обращаются в СМИ. Например, осенью 2020-го стало известно об иске против жителя Нижнего Новгорода Андрея Пискарева. Он продавал авторучки с функцией видеозаписи. Экспертиза установила: ручка — шпионская. Пискарев уверен в обратном: у нее есть видимые детали управления и светодиодная индикация при включении видеозаписи, так что "шпионской" она быть никак не может.Пискарев купил ручку в самолете "Аэрофлота" еще в 2013-м. Спустя несколько лет решил продать за ненадобностью.В декабре 2020 года суд приступил к рассмотрению дела. Уже несколько месяцев мужчина под подпиской о невыезде.Не исключено, что нижегородец отстоит собственную правоту, такие прецеденты есть, хоть и редкие. Например, в мае 2020-го Останкинский суд Москвы оправдал жителя Зеленограда Дениса Кабреру: тот купил в интернет-магазине две видеокамеры, напоминающие лампочку, чтобы приглядывать за ребенком.Анализ возбужденияВ пресс-службе ФСБ России на вопросы РИА Новости о практике возбуждения новых дел не ответили. В СК России заявили, что не уполномочены рассуждать о правоприменении.Эксперты считают: говорить об эффективности поправок пока рано."Нужно анализировать практику, основания для возбуждения дел, — говорит президент "Коллективной защиты" Марат Аманлиев. — На это уйдет несколько лет. Однако уже можно отметить, что судьям развязали руки для вынесения оправдательных приговоров".С тем, что доработка статьи преждевременна, согласен и один из авторов поправок — депутат Госдумы Андрей Свинцов.Свинцов считает, что на действия силовиков влияет и человеческий фактор. По его мнению, чтобы людей перестали наказывать за гаджеты с "Алиэкспресса", нужно не только устранять пробелы в законе, но и проводить работу внутри правоохранительной системы.

https://ria.ru/20200213/1564656668.html

https://ria.ru/20180321/1516942148.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200420/1570291327.html

https://ria.ru/20201216/ruchka-1589551653.html

https://ria.ru/20171221/1511368285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, штрафы, законодательство, gps, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии