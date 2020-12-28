Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/gadzhety-1590984134.html
Почему россиян продолжают судить за шпионские устройства
Почему россиян продолжают судить за шпионские устройства
За покупку и продажу "шпионских" устройств в течение полутора лет осудили и оштрафовали более двухсот человек. С середины 2019-го действуют поправки в УК, не... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:00
2020-12-28T08:00
россия
штрафы
законодательство
gps
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков, Даниил Ломакин. За покупку и продажу "шпионских" устройств в течение полутора лет осудили и оштрафовали более двухсот человек. С середины 2019-го действуют поправки в УК, не позволяющие преследовать граждан за такие гаджеты, используемые в бытовых целях. Однако уголовных дел не убавилось. В Госдуме говорят: если ничего не изменится, статью кодекса отредактируют еще раз.Шкурный интерес Жителя Новосибирска по фамилии Шукуров ловили с поличным сразу трое сотрудников местного Управления ФСБ России по ракетной армии. На сайте с бесплатными объявлениями оперативники увидели, что он за 1200 рублей продает GPS-трекер с функцией аудиозаписи. Один из силовиков представился покупателем. После операции Шукурову предъявили обвинение в обороте устройств, предназначенных для негласного получения информации (статья 138.1 УК).В суде мужчина уверял: он не знал, что гаджет запрещенный. Объяснял, что такие свободно продаются в магазинах и он не дорабатывал трекер, чтобы "использовать для шпионажа". Эксперт подтвердил, что это серийное производство.Но позицию обвиняемого суд не принял. В мае 2020-го его приговорили к году заключения условно.Речь в этом деле о таком же устройстве, за которое в 2017-м едва не осудили фермера из Курганской области Евгения Васильева. Трекер он приобрел на "Алиэкспрессе", чтобы следить за теленком — тот постоянно убегал в поле. В итоге — обвинение. Дело получило резонанс.Теленок с маячкомВ декабре 2017 года на пресс-конференции с Владимиром Путиным журналисты задали вопрос о правомерности привлечения Васильева и других к ответственности. Президент пообещал разобраться. Вскоре дело фермера, уже переданное в суд, закрыли. Законодатели, в свою очередь, задумались над корректировкой статьи Уголовного кодекса.Спустя полтора года Госдума приняла поправки к статье 138.1 УК. Законопроект разработала ФСБ России — ведомство, которое чаще всего инициирует возбуждение таких дел.В итоге в законе прописали: привлекать к ответственности можно только за технически доработанные устройства.Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда пояснял — к тем, кто покупает GPS-трекеры, очки с видеокамерой и другие гаджеты для бытовых целей, претензий больше не будет.Счет на сотниОднако людей до сих пор судят за оборот именно таких устройств, открыто продающихся в интернет-магазинах, на рынках и площадках с частными объявлениями.В Генпрокуратуре сообщили: всего в 2019 году совершено 125 преступлений, предусмотренных статьей 138.1 УК, а за первую половину 2020-го зарегистрировано 87 случаев. То есть уголовному преследованию подверглось более двухсот человек.Далеко не все дела заканчивались приговорами. По данным Верховного суда России, в 2019-м осудили 79 граждан. За первое полугодие 2020-го — 21.Тот факт, что приговор вынесли только в половине случаев, — новшество в судебной практике. Раньше признавших вину наказывали штрафами, а в случае непризнания давали до двух лет условно. Сегодня раскаявшимся назначают так называемый судебный штраф. Дело тогда прекращают и человека не считают судимым.Так, например, в апреле 2020 года жителю Кемерово по фамилии Коцур назначили штраф в размере десяти тысяч рублей. Он продавал на "Авито" "шпионскую" флешку за 1200 рублей и полностью раскаялся в содеянном.Однако не все отделываются взысканием. Районный суд в Казани при схожих обстоятельствах счел невозможным закрыть дело в отношении местного жителя. Мужчина купил, а спустя время пытался продать пожарный датчик со встроенной видеокамерой. В приговоре от мая 2020 года указано: необходимое условие для прекращения — возмещение ущерба или заглаживание вины — не соблюдено. Кому подсудимый нанес ущерб и каким образом он мог загладить вину — неизвестно.В итоге привлекать за шпионские гаджеты меньше не стали — в предыдущие годы под суд за это отдавали в среднем по 230 граждан.До лампочкиПосле дела Васильева владельцы "шпионских" гаджетов чаще обращаются в СМИ. Например, осенью 2020-го стало известно об иске против жителя Нижнего Новгорода Андрея Пискарева. Он продавал авторучки с функцией видеозаписи. Экспертиза установила: ручка — шпионская. Пискарев уверен в обратном: у нее есть видимые детали управления и светодиодная индикация при включении видеозаписи, так что "шпионской" она быть никак не может.Пискарев купил ручку в самолете "Аэрофлота" еще в 2013-м. Спустя несколько лет решил продать за ненадобностью.В декабре 2020 года суд приступил к рассмотрению дела. Уже несколько месяцев мужчина под подпиской о невыезде.Не исключено, что нижегородец отстоит собственную правоту, такие прецеденты есть, хоть и редкие. Например, в мае 2020-го Останкинский суд Москвы оправдал жителя Зеленограда Дениса Кабреру: тот купил в интернет-магазине две видеокамеры, напоминающие лампочку, чтобы приглядывать за ребенком.Анализ возбужденияВ пресс-службе ФСБ России на вопросы РИА Новости о практике возбуждения новых дел не ответили. В СК России заявили, что не уполномочены рассуждать о правоприменении.Эксперты считают: говорить об эффективности поправок пока рано."Нужно анализировать практику, основания для возбуждения дел, — говорит президент "Коллективной защиты" Марат Аманлиев. — На это уйдет несколько лет. Однако уже можно отметить, что судьям развязали руки для вынесения оправдательных приговоров".С тем, что доработка статьи преждевременна, согласен и один из авторов поправок — депутат Госдумы Андрей Свинцов.Свинцов считает, что на действия силовиков влияет и человеческий фактор. По его мнению, чтобы людей перестали наказывать за гаджеты с "Алиэкспресса", нужно не только устранять пробелы в законе, но и проводить работу внутри правоохранительной системы.
https://ria.ru/20200213/1564656668.html
https://ria.ru/20180321/1516942148.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200420/1570291327.html
https://ria.ru/20201216/ruchka-1589551653.html
https://ria.ru/20171221/1511368285.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_3bd3710e56d501777d308cd4f667a045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, штрафы, законодательство, gps, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии

Почему россиян продолжают судить за шпионские устройства

08:00 28.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Дмитрий Ермаков, Даниил Ломакин. За покупку и продажу "шпионских" устройств в течение полутора лет осудили и оштрафовали более двухсот человек. С середины 2019-го действуют поправки в УК, не позволяющие преследовать граждан за такие гаджеты, используемые в бытовых целях. Однако уголовных дел не убавилось. В Госдуме говорят: если ничего не изменится, статью кодекса отредактируют еще раз.

Шкурный интерес

Жителя Новосибирска по фамилии Шукуров ловили с поличным сразу трое сотрудников местного Управления ФСБ России по ракетной армии. На сайте с бесплатными объявлениями оперативники увидели, что он за 1200 рублей продает GPS-трекер с функцией аудиозаписи. Один из силовиков представился покупателем. После операции Шукурову предъявили обвинение в обороте устройств, предназначенных для негласного получения информации (статья 138.1 УК).
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2020
13 февраля, 14:45
В Госдуму внесли проект об отмене статьи о "шпионских" устройствах
В суде мужчина уверял: он не знал, что гаджет запрещенный. Объяснял, что такие свободно продаются в магазинах и он не дорабатывал трекер, чтобы "использовать для шпионажа". Эксперт подтвердил, что это серийное производство.
Но позицию обвиняемого суд не принял. В мае 2020-го его приговорили к году заключения условно.
Речь в этом деле о таком же устройстве, за которое в 2017-м едва не осудили фермера из Курганской области Евгения Васильева. Трекер он приобрел на "Алиэкспрессе", чтобы следить за теленком — тот постоянно убегал в поле. В итоге — обвинение. Дело получило резонанс.

Теленок с маячком

В декабре 2017 года на пресс-конференции с Владимиром Путиным журналисты задали вопрос о правомерности привлечения Васильева и других к ответственности. Президент пообещал разобраться. Вскоре дело фермера, уже переданное в суд, закрыли. Законодатели, в свою очередь, задумались над корректировкой статьи Уголовного кодекса.
Ферма. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.03.2018
21 марта 2018, 16:09
Следствие закрыло дело курганского фермера, купившего GPS-маячок для коровы
Спустя полтора года Госдума приняла поправки к статье 138.1 УК. Законопроект разработала ФСБ России — ведомство, которое чаще всего инициирует возбуждение таких дел.
В итоге в законе прописали: привлекать к ответственности можно только за технически доработанные устройства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда пояснял — к тем, кто покупает GPS-трекеры, очки с видеокамерой и другие гаджеты для бытовых целей, претензий больше не будет.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ коровнике на ферме
В коровнике на ферме - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В коровнике на ферме

Счет на сотни

Однако людей до сих пор судят за оборот именно таких устройств, открыто продающихся в интернет-магазинах, на рынках и площадках с частными объявлениями.
В Генпрокуратуре сообщили: всего в 2019 году совершено 125 преступлений, предусмотренных статьей 138.1 УК, а за первую половину 2020-го зарегистрировано 87 случаев. То есть уголовному преследованию подверглось более двухсот человек.
Далеко не все дела заканчивались приговорами. По данным Верховного суда России, в 2019-м осудили 79 граждан. За первое полугодие 2020-го — 21.
Тот факт, что приговор вынесли только в половине случаев, — новшество в судебной практике. Раньше признавших вину наказывали штрафами, а в случае непризнания давали до двух лет условно. Сегодня раскаявшимся назначают так называемый судебный штраф. Дело тогда прекращают и человека не считают судимым.
Так, например, в апреле 2020 года жителю Кемерово по фамилии Коцур назначили штраф в размере десяти тысяч рублей. Он продавал на "Авито" "шпионскую" флешку за 1200 рублей и полностью раскаялся в содеянном.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.04.2020
20 апреля, 12:06Акценты
Опасная дружба: смартфон как источник угрозыСовременный человек без продвинутого гаджета выглядит как безнадежно отставший от жизни динозавр. Электронное устройство для него и средство связи, и инструмент развлечений, и помощник в деловых отношениях. Ну а как насчет безопасности персональных данных?
Однако не все отделываются взысканием. Районный суд в Казани при схожих обстоятельствах счел невозможным закрыть дело в отношении местного жителя. Мужчина купил, а спустя время пытался продать пожарный датчик со встроенной видеокамерой. В приговоре от мая 2020 года указано: необходимое условие для прекращения — возмещение ущерба или заглаживание вины — не соблюдено. Кому подсудимый нанес ущерб и каким образом он мог загладить вину — неизвестно.
В итоге привлекать за шпионские гаджеты меньше не стали — в предыдущие годы под суд за это отдавали в среднем по 230 граждан.

До лампочки

После дела Васильева владельцы "шпионских" гаджетов чаще обращаются в СМИ. Например, осенью 2020-го стало известно об иске против жителя Нижнего Новгорода Андрея Пискарева. Он продавал авторучки с функцией видеозаписи. Экспертиза установила: ручка — шпионская. Пискарев уверен в обратном: у нее есть видимые детали управления и светодиодная индикация при включении видеозаписи, так что "шпионской" она быть никак не может.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 17:40
Нижегородец предстал перед судом за продажу "шпионской ручки"
Пискарев купил ручку в самолете "Аэрофлота" еще в 2013-м. Спустя несколько лет решил продать за ненадобностью.

"Кому ни расскажу (про уголовное преследование. — Прим. ред.) — всем смешно. У меня и в мыслях не было нарушать закон", — разводит он руками.

В декабре 2020 года суд приступил к рассмотрению дела. Уже несколько месяцев мужчина под подпиской о невыезде.
Не исключено, что нижегородец отстоит собственную правоту, такие прецеденты есть, хоть и редкие. Например, в мае 2020-го Останкинский суд Москвы оправдал жителя Зеленограда Дениса Кабреру: тот купил в интернет-магазине две видеокамеры, напоминающие лампочку, чтобы приглядывать за ребенком.

Анализ возбуждения

В пресс-службе ФСБ России на вопросы РИА Новости о практике возбуждения новых дел не ответили. В СК России заявили, что не уполномочены рассуждать о правоприменении.
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России
Эксперты считают: говорить об эффективности поправок пока рано.
"Нужно анализировать практику, основания для возбуждения дел, — говорит президент "Коллективной защиты" Марат Аманлиев. — На это уйдет несколько лет. Однако уже можно отметить, что судьям развязали руки для вынесения оправдательных приговоров".
С тем, что доработка статьи преждевременна, согласен и один из авторов поправок — депутат Госдумы Андрей Свинцов.

"Смысл новой редакции в том, чтобы нормы трактовали однозначно, — объясняет он. — Практика сформируется через год-полтора. Если неадекватное применение статьи продолжится, мы еще раз ее откорректируем — более жестко и детально".

Свинцов считает, что на действия силовиков влияет и человеческий фактор. По его мнению, чтобы людей перестали наказывать за гаджеты с "Алиэкспресса", нужно не только устранять пробелы в законе, но и проводить работу внутри правоохранительной системы.
GPS-трекер - РИА Новости, 1920, 21.12.2017
21 декабря 2017, 08:00
Шпионские штучки. Гаджеты, за которые могут посадить
 
РоссияШтрафыЗаконодательствоGPSФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
15:34ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
15:34Депутат Госдумы предложил ряд преференций для вакцинированных от COVID-19
15:29Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией
15:29Назван худший сценарий по санкциям против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния